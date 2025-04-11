Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Reha Muhtar'a savcılıktan kötü haber! "Evimdeki belgeleri çaldı" demişti

Televizyoncu Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu yardımcısının özel belge ve evraklarını çaldığını ileri sürerek savcılığın yolunu tuttu. Yürütülen soruşturmada savcılıktan sürpriz bir karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Reha Muhtar'a savcılıktan kötü haber!
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.04.2025
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
11.04.2025
saat ikonu 09:32

Evinde geçirdiği kaza sonrası entübe edilen Reha Muhtar, uzun süre gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Eski eşi Deniz Uğur ile mahkemelik olan Reha Muhtar, son olarak evindeki yardımcısıyla mahkemelik oldu.

REHA MUHTAR "BELGELERİ ÇALDI" DEMİŞTİ, SAVCILIK KARARINI VERDİ

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde çalışan yardımcısının özel belge ve evraklarını çaldığı iddia ederek savcılığın yolunu tutmuştu. Reha Muhtar, geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu görevli D.S., evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtığını iddia ederek büyük endişe yaşadığını dile getirmişti.

Reha Muhtar'a savcılıktan kötü haber! "Evimdeki belgeleri çaldı" demişti

Reha Muhtar, savcılıktaki ifadesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek yardımcısı D.S.'den şikayetçi oldu.

Reha Muhtar'a savcılıktan kötü haber! "Evimdeki belgeleri çaldı" demişti

Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetçi D.S'nin ifadesini aldı. D.S. iddiaları reddederken, Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada D.S'nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delilin bulunmadığı aktarıldı.

ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.