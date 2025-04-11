Reha Muhtar'a savcılıktan kötü haber!

Televizyoncu Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu yardımcısının özel belge ve evraklarını çaldığını ileri sürerek savcılığın yolunu tuttu. Yürütülen soruşturmada savcılıktan sürpriz bir karar çıktı.

Evinde geçirdiği kaza sonrası entübe edilen Reha Muhtar, uzun süre gördüğü tedavi sonrası hastaneden taburcu oldu. Eski eşi Deniz Uğur ile mahkemelik olan Reha Muhtar, son olarak evindeki yardımcısıyla mahkemelik oldu.

REHA MUHTAR "BELGELERİ ÇALDI" DEMİŞTİ, SAVCILIK KARARINI VERDİ

Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, evinde çalışan yardımcısının özel belge ve evraklarını çaldığı iddia ederek savcılığın yolunu tutmuştu. Reha Muhtar, geçtiğimiz yıl yabancı uyruklu görevli D.S., evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtığını iddia ederek büyük endişe yaşadığını dile getirmişti.

Reha Muhtar, savcılıktaki ifadesinde "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek yardımcısı D.S.'den şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hizmetçi D.S'nin ifadesini aldı. D.S. iddiaları reddederken, Savcılık tarafından titizlikle yürütülen soruşturmada D.S'nin hırsızlık yaptığına dair yeterli delilin bulunmadığı aktarıldı.