Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşım geldi!
Ünlü belgeselci Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik sosyal medyanın gündemine oturdu. Özçelik, günlerdir konuşulan düğünden sonra ilk kez paylaşım yaptı.
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Gösterişten uzak nikah töreni sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı yardımlarla dikkat çeken Özçelik, nikahta sade gelinlik ve taşlarla bezeli bir taç tercih etti.
İkilinin nikah töreni sosyal medyada yayılınca kullanıcılar tebrik mesajları yağdırdı.
İLK PAYLAŞIM RESHAD STRIK'TEN GELDİ
Strik hesabından paylaştığı nikah karelerine "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız.
Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." notunu düştü.
"ŞİMDİ BİRLİKTE YOLLARA DÜŞME ZAMANI"
Özçelik ise eşinin paylaşımına "İnşaAllah... Şimdi birlikte yollara düşme zamanı" diyerek yanıt verdi.
ARKA PILANA GTIM VE SINAVIM IPTAL OLDU TEKRAR GERI SINAVA GIRMEK ISTIYORUM ALLAH BELANIZI VERSIN 1YIL DADA GERI ADIYOSUNUZ INSANLARI USTELIK USTUDE 30 TL SINAF DILEKCESI ALIYOSUNUZ UTANMADAN YAZIK
Afyonkarahisarda Çarşamba günü gece kaynaklanan elektrik kesintisinden dolayı girmiş oldugun online ingilizce sınavım iptal oldu tekrardan açılmasını istiyorum son sınavımdı tekrardan 3 ay daha beklemek istemiyorum gün bitmeden sınavımı tekrar yapmak istiyorum .bilginize