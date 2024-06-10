Reshad Strik ile evlenen Gamze Özçelik'ten ilk paylaşım geldi!

10 Haziran 2024 14:37 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:24

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu ve eski oyuncu Gamze Özçelik, ünlü belgesel sunucusu Reshad Strik ile geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturdu. Gösterişten uzak nikah töreni sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı yardımlarla dikkat çeken Özçelik, nikahta sade gelinlik ve taşlarla bezeli bir taç tercih etti.

İkilinin nikah töreni sosyal medyada yayılınca kullanıcılar tebrik mesajları yağdırdı.

İLK PAYLAŞIM RESHAD STRIK'TEN GELDİ

Strik hesabından paylaştığı nikah karelerine "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah. Seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. inşallah cennette de biz beraber olacağız.

Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..." notunu düştü.

"ŞİMDİ BİRLİKTE YOLLARA DÜŞME ZAMANI"

Özçelik ise eşinin paylaşımına "İnşaAllah... Şimdi birlikte yollara düşme zamanı" diyerek yanıt verdi.