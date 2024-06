BBC'nin ünlü sunucusu Michael Mosley'in otopsisi tamamlandı: Ölüm nedeni belirlenemedi

10 Haziran 2024 14:30 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:30

BBC'de yayımlanan This Morning ve The One Show gibi TV programlarında sunuculuk yapan Michael Mosley'in Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'nda cesedi bulunmuştu.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Edinilen bilgiye göre; Michael Mosley'in otopsisinde herhangi bir yaralanmanın bulunmadığı belirtildi. Cesedin ileri derecede çürümüş olması tam ölüm nedeninin belirlenemediği aktarıldı.

"SICAKTAN ETKİLENİP DÜŞMÜŞ OLABİLİR..."

Öte yandan yetkililer, Mosley'in sıcaktan etkilenerek ayağının kaymış ve belki de yüksekten düşmüş olabileceği varsayımı üzerinde çalışıyordu.