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 | Onur Kaya

Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk yarışında iddialı bir kadroya girmeyi hedefleyen Trabzonspor, eski oyuncusu Nijeryalı oyuncu Paul Ebere Onuachu'yu yeniden transfer etti. Akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Nijeryalı golcü, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 05:36

Simon Banza'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle yeni golcü arayışına giren Trabzonspor, bonservisi İngiltere'nin Southampton FC kulübünde bulunan Paul Onuachu'yu transfer etti.

ONUACHU TRABZONSPOR FORMASINI GİYDİ

Hollanda’nın Amsterdam şehrinden kalkan özel bir uçakla saat 23.20 sıralarında ailesiyle birlikte Trabzon’a gelen Onuachu, bordo-mavili ekibin yeni sezon beyaz formasıyla taraftarların karşısına çıktı.

Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama

Ailesiyle birlikte coşkulu kalabalığın ortasında mutlu olduğu gözlenen deneyimli forvet, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama

"BURADA BİTMEMİŞ BİR İŞİM VAR"

İlk olarak kiralık geldiğinde de büyük bir sevgiyle karşılandığını belirten Onuachu, "Kiralık olarak geldiğimde o sevgiyi hissetmiştim. Şimdi uzun yıllar buradayım. Bu şehir ve bu takımla bitmemiş bir işim var. Taraftarların sevgisini ilk geldiğimde de görmüştüm, bugün de aynı sevgiyi görüyorum."

Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama

"DİĞER TEKLİFLERE BAKMADIM"

Adı birçok kulüple anılmasına rağmen Trabzonspor'u seçen Nijeryalı golcü, "Diğer tekliflere bakmadım, çünkü burada olmak istedim. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Hedefim, atabildiğim kadar gol atmak. Takımımla ve hocamızla birlikte bu sezon güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.

Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama

HAVALİMANINDA İZDİHAM YAŞANDI

Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, Onuachu kendisini bekleyen araca güçlükle binebildi. Taraftarların sevgi gösterileri, havalimanında uzun süre devam etti.

Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama
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ETİKETLER
#Spor
#transfer
#trabzonspor
#onuachu
#Southampton Fc
#Hat-trick
#Spor
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