Trabzonspor Paul Onuachu'ya kavuştu! Havalimanında coşkulu karşılama

Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk yarışında iddialı bir kadroya girmeyi hedefleyen Trabzonspor, eski oyuncusu Nijeryalı oyuncu Paul Ebere Onuachu'yu yeniden transfer etti. Akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Nijeryalı golcü, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Simon Banza'nın kiralık sözleşmesinin sona ermesiyle yeni golcü arayışına giren Trabzonspor, bonservisi İngiltere'nin Southampton FC kulübünde bulunan Paul Onuachu'yu transfer etti.
Hollanda’nın Amsterdam şehrinden kalkan özel bir uçakla saat 23.20 sıralarında ailesiyle birlikte Trabzon’a gelen Onuachu, bordo-mavili ekibin yeni sezon beyaz formasıyla taraftarların karşısına çıktı.
Ailesiyle birlikte coşkulu kalabalığın ortasında mutlu olduğu gözlenen deneyimli forvet, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İlk olarak kiralık geldiğinde de büyük bir sevgiyle karşılandığını belirten Onuachu, "Kiralık olarak geldiğimde o sevgiyi hissetmiştim. Şimdi uzun yıllar buradayım. Bu şehir ve bu takımla bitmemiş bir işim var. Taraftarların sevgisini ilk geldiğimde de görmüştüm, bugün de aynı sevgiyi görüyorum."
Adı birçok kulüple anılmasına rağmen Trabzonspor'u seçen Nijeryalı golcü, "Diğer tekliflere bakmadım, çünkü burada olmak istedim. Bu sevgiye karşılık verebilmek için buradayım. Hedefim, atabildiğim kadar gol atmak. Takımımla ve hocamızla birlikte bu sezon güzel işler yapmak istiyoruz" dedi.
Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşanırken, Onuachu kendisini bekleyen araca güçlükle binebildi. Taraftarların sevgi gösterileri, havalimanında uzun süre devam etti.