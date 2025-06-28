Trabzonspor yıldız transferi için resmen görüşmelere başladı: Galatasaray'a transferde ters köşe!

Trabzonspor'da yeni transfer hedefi, Galatasaray'ın da gündemindeki Berke Özer oldu. Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Berke Özer'e takip olan Trabzonspor, sürpriz transfer için resmen görüşmelere başladı.

TRABZONSPOR'DAN TRANSFERDE GALATASARAY'A TERSE KÖŞE

Trabzonspor'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Halihazırda gelecek sezon için planlamalar yapan Trabzonspor yönetimi, Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya gitme ihtimalini de gözeterek Berke Özer'i gündemine aldı! Esasen ise Galatasaray da uzun zamandır Berke Özer'i takip ederken, Trabzonspor ivedi bir kararla Eyüpspor ile görüştü ve kritik transferin maliyeti için bilgi aldı.

GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA KRİTİK TRANSFER SÜRECİ

Galatasaray'ın da kaleci aradığı süreçte bir anda Trabzonspor'un devreye girmesi, Berke Özer transferinde Eyüpspor'u avantajı bir konuma getirdi ve bonservis konusundaki beklenti yükseldi.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER HEDEFİ BERKE ÖZER'İN PERFORMANSI

Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçiren Berke Özer, bu takvim yılında 35 maça çıktı ve 12 mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Ayrıca bu süreçte 44 kez de skor tabelasının değiştiğini gören 25 yaşındaki Berke Özer'e, an itibarıyla Avrupa'dan da pek çok takım talip olmuş durumda.