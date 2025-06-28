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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı transfer sözleri!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer söylentilerine noktayı koydu. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, adeta Fenerbahçe'ye tüm kapıları kapattı.

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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı transfer sözleri!
KAYNAK:
A Spor
|
GİRİŞ:
28.06.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
28.06.2025
saat ikonu 17:51

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır transferine veto geldi. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ı satmayacağını net bir dille anlatan Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe ihtimalinin mümkün olmadığını belirtti.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNE VETO

"Uğurcan konusu ilginç bir hal aldı. Konuşmalarımda gayet açık ve net biriyim. Anlattığım şeylerden, anlaşılmayacak ne olduğunu da anlamıyorum. Uğurcan Çakır bizim kaptanımız. En değerli oyuncularımızdan bir tanesi. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bizim kardeşimiz. Ben daha önce defalarca, sayıyı hatırlamıyorum, üzerine basarak bazı şeyler söyledim. Biz ne kadar söylersek söyleyelim, insanlar düşündüğü şekilde algılamaya çalışıyor. Uğurcan Çakır'ı, kaptanımızı satmak gibi bir düşüncemiz yok. Açık ve net. Yurt dışından bir teklif gelirse, kendisini ve Trabzonspor'u mutlu ederse... Daha önce Uğurcan'a bir teklif geldi, kendisi bu teklifin Trabzonspor'a verilen kısmının az olduğunu belirterek, kendisine verilen rakam iyi olmasına rağmen gitmemişti. O zaman yardımcı olacağımın sözünü vermiştim. Defalarca üstüne basa basa söyledim. Şu an itibarıyla, bu sözlerden daha açık nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu, sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Biz de kendisine, Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı."

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı transfer sözleri!

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?
Trabzonspor; 15 milyon Euro civarlarında bir satış bedeliyle, yurt dışı seçeneğine olumlu yaklaşıyor.
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ETİKETLER
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#Transfer Haberleri
#Spor
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