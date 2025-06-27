Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Breel Embolo hamlesi geldi. Roberto Firmino ile görüştüğü iddia edilen Serdal Adalı, adeta transferde ters köşe yaptı ve Beşiktaş'ın yeni golcüsü olarak Breel Embolo ile söz kesti.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın yeni transfer gözdesi Breel Embolo oldu. Beşiktaş adına yeni golcü için arayışlarda olan Serdal Adalı, Breel Embolo ile ön anlaşmaya vardı ve Monaco ile masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ GOLCÜ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Breel Embolo transferinde ilerleme kaydetti. Halihazırda Beşiktaş için kaliteli bir forvet arayan Serdal Adalı, Monaco ile kontratının son yılına giren Breel Embolo ile söz kesti! Fransız ekibinin de gözden çıkardığı Breel Embolo, Beşiktaş ile Monaco'nun anlaşmasıyla birlikte Süper Lig'de forma giymeye başlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDE GERİ SAYIMA GEÇTİĞİ BREEL EMBOLO'NUN PERFORMANSI

Sakatlığı sebebiyle kariyeri sekteye uğrayan Breel Embolo, bu sezon Monaco ile 42 maça çıktı ve 7 gol ile 9 asistlik katkı sağladı. Son olarak da Beşiktaş ile anlaşmaya varan Breel Embolo'nun imza atmasıyla, Ciro Immobile'nin takımdan gönderilmesi bekleniyor.