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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'dan Breel Embolo hamlesi geldi. Roberto Firmino ile görüştüğü iddia edilen Serdal Adalı, adeta transferde ters köşe yaptı ve Beşiktaş'ın yeni golcüsü olarak Breel Embolo ile söz kesti.

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Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 18:34

Beşiktaş'ta Serdal Adalı'nın yeni transfer gözdesi Breel Embolo oldu. Beşiktaş adına yeni golcü için arayışlarda olan Serdal Adalı, Breel Embolo ile ön anlaşmaya vardı ve Monaco ile masaya oturdu.

Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ GOLCÜ TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Breel Embolo transferinde ilerleme kaydetti. Halihazırda Beşiktaş için kaliteli bir forvet arayan Serdal Adalı, Monaco ile kontratının son yılına giren Breel Embolo ile söz kesti! Fransız ekibinin de gözden çıkardığı Breel Embolo, Beşiktaş ile Monaco'nun anlaşmasıyla birlikte Süper Lig'de forma giymeye başlayacak.

Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFERDE GERİ SAYIMA GEÇTİĞİ BREEL EMBOLO'NUN PERFORMANSI

Sakatlığı sebebiyle kariyeri sekteye uğrayan Breel Embolo, bu sezon Monaco ile 42 maça çıktı ve 7 gol ile 9 asistlik katkı sağladı. Son olarak da Beşiktaş ile anlaşmaya varan Breel Embolo'nun imza atmasıyla, Ciro Immobile'nin takımdan gönderilmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta yıldız golcüyle anlaşma tamam: Serdal Adalı'dan transferde ters köşe!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'IN YENİ GOLCÜSÜ İÇİN EN ÇOK NE KADAR BONSERVİS ÖDENMİŞTİ?
Schalke; Embolo'yu Basel'den transfer ederken, 2016 yazında 26.5 milyon Euro ödemişti.
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ETİKETLER
#transfer
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#Monaco
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#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Breel Embolo
#yıldız golcü
#Breel Embolo
#Spor
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