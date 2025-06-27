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 | Burak Ayaydın

Uğurcan Çakır'dan transfer sürprizi: Trabzonspor sonrasında yeni maaşı şaşırttı!

Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe görüşmelerinde flaş bir gelişme yaşandı. Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Uğurcan Çakır, sarı lacivertli yönetime maaş beklentisini yüksek perdeden açtı.

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Uğurcan Çakır'dan transfer sürprizi: Trabzonspor sonrasında yeni maaşı şaşırttı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 18:17

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer için anlaşmasını bekleyen Uğurcan Çakır, Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre sarı lacivertli kulübe 'evet' dedi. Halihazırda Trabzonspor'dan ayrılmaya olumlu yaklaşan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile maaş konusunu da görüştü ve talebini iletti.

FENERBAHÇE'DE UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN MAAŞ KRİTİĞİ

Uğurcan Çakır transferi için uzun zamandır nabız yoklayan Fenerbahçe, an itibarıyla milli eldivenden olumlu cevabı aldı. Ayrıca Uğurcan Çakır'ın 3 milyon Euro maaş ve bonuslar içeren beklentisini de gözeten Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor ile anlaşmasıyla birlikte deneyimli kaleciye resmen imza attıracak. Esasen ise Fenerbahçe'de, Uğurcan Çakır transferiyle birlikte Dominik Livakovic'in gönderilmesi bekleniyor.

Uğurcan Çakır'dan transfer sürprizi: Trabzonspor sonrasında yeni maaşı şaşırttı!

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN TRABZONSPOR SONRASINDA YENİ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor'daki sürecini tamamladığını düşünen Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile maddi ve manevi olarak yeni bir başlangıç istiyor. Transferden hareketle maaşında ciddi bir artış olacak olan Uğurcan Çakır, ilave olarak da Fenerbahçe'nin şampiyonluk hasretine son verecek olan kadroda kaleci olarak yer almak ve kariyerinde büyük bir adım atmak niyetinde.

Uğurcan Çakır'dan transfer sürprizi: Trabzonspor sonrasında yeni maaşı şaşırttı!

Sıkça Sorulan Sorular

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİNİN BONSERVİS SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?
Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için oyuncu takası ve bir miktar nakit ödemesi gerçekleştirmeyi düşünüyor.
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ETİKETLER
#Uğurcan Çakır
#Uğurcan Çakır
#Fenerbahçe Transferleri
#Trabzonspor Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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