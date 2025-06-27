Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek transferi: B planı devrede!

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek transferi için ‘B planı’ devreye alındı. Yusuf Akçiçek’in ayrılık ihtimalini gözeten Fenerbahçe yönetimi, bir başka genç yetenek Yiğit Efe Demir’i sürece dahil etti.

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek transferinden dolayı Yiğit Efe Demir opsiyonu öne çıkarıldı. Fenerbahçe’de iyi bir bonservis teklifiyle birlikte Yusuf Akçiçek’e veda edilecekken, esasen ise ivedi şekilde Yiğit Efe Demir kritiği gerçekleştirilecek.

FENERBAHÇE’DE YUSUF AKÇİÇEK TRANSFERİ GERÇEKLEŞİRKEN B PLANI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Fenerbahçe’de Yusuf Akçiçek transferi için Avrupa ekipleriyle temaslar devam ederken, Karagümrük’te kiralık oynayan Yiğit Efe Demir için ise farklı bir senaryo tasarlandı. Yusuf Akçiçek transferinin önünü ciddi bir bonservis miktarıyla birlikte açacak olan Fenerbahçe, akabindeki süreçte ise Yiğit Efe Demir yatırımını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE’DE YUSUF AKÇİÇEK’TEN SONRA YİĞİT EFE DEMİR TERCİHİ

Yusuf Akçiçek’te olduğu gibi Yiğit Efe Demir’de de önemli bir potansiyel gören Fenerbahçeli yöneticiler, sezonu Karagümrükte kiralık geçiren ve Süper Lig’e yükselen ekipte başrolde yer alan 20 yaşındaki savunmacıyı, an itibarıyla planlamalara dahil etti.

FENERBAHÇE’DE JOSE MOURINHO’DAN YİĞİT EFE DEMİR’E ONAY ÇIKTI

Yusuf Akçiçek sonrasında Fenerbahçe’nin savunmadaki kadro derinliği adına Yiğit Efe Demir’e şans vermek isteyen Jose Mourinho, genç yetenek için olumlu rapor verdi.

FENERBAHÇE İLE KAMPA GİRECEK OLAN YİĞİT EFE DEMİR’İN PERFORMANSI

Sezon başında Fenerbahçe’den Karagümrük’e kiralanan Yiğit Efe Demir, 1. Lig ekibiyle toplam 37 maça çıktı ve 3099 dakika süre buldu. Ayrıca bu süreçte Süper Lig’e yükselen takımda 2 asist katkısı da yapan genç yetenek, performansıyla sezonun en iyileri arasında yer aldı.