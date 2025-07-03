DEM Parti'den ihraç kararı! Belediye başkanı disipline sevk edildi

DEM Parti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye başkanı seçilen Jiyan Ormanlı'yı disipline sevk etti. Ormanlı'nın partiden kesin ihracı isteniyor.

İHRAÇ TALEBİNİN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Ormanlı’nın eşbaşkanlık sistemine karşı direnç geliştirdiği, ortak yönetim kültürü yerine ben merkezci bir yönetim anlayışını benimsediği ve parti kararlarını tanımadığı belirtildi.

'HALKIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAMADI'

Ayrıca, belediyecilik faaliyetlerinde halkın talep ve beklentilerini karşılayamadığı, partinin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmeyen uygulamalarda bulunduğu ifade edildi.

KESİN İHRAÇ TALEBİ

Bu gerekçelerle Ormanlı hakkında "kesin ihraç" talebiyle DEM Parti Merkez Disiplin Kurulu’na başvurulduğu bildirildi. Disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından konunun detaylarının ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı duyuruldu.