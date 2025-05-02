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 | Dilek Ulusan

Restoran çalışanı şarkıcı Yalın ile anısını anlattı: Beni ağlattı

Çimen şov adlı programa katılan bir seyirci şarkıcı Yalın ile yaşadığı anısını paylaştı. Restoranda çalıştığını belirten kadın seyirci, ünlü şarkıcının kendisini ağlattığını iddia etti.

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Restoran çalışanı şarkıcı Yalın ile anısını anlattı: Beni ağlattı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 11:03

Çimen Şov adlı programa katılan bir seyirci, başına gelen üzücü bir anı paylaştı. Ünlü şarkıcı Yalın ile yaşadığı bir olaydan bahseden kadın, Yalın'ın kendisini ağlattığını öne sürerek, " Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım" dedi.

"YALIN BENİ AĞLATTI" İDDİASI GÜNDEM OLDU

İlk başta isim vermeden yaşadığı olayı anlatan seyirci, "3 yıl önce bütün kızların ve bütün çiftlerin bayıldığı çok ünlü bir popçu, benim çalıştığım yere geldi. Ben çok lüks bir restoranda karşılamada çalışıyordum. Bütün masalar boştu çünkü akşam servisine hazırlanıyorduk, saat 5'te kendisi bir anda teknesiyle gelip 'Hadi oturacağım' falan dedi, hiç haber vermeden. Ben de aşırı heyecanlandım, onu çok sevdiğim için" dedi.

Restoran çalışanı şarkıcı Yalın ile anısını anlattı: Beni ağlattı

Ünlü ismin daha sonra Yalın olduğunu belirten genç kadın, 'Özür dilerim hemen size bir yer bulacağım' demeye kalmadan bana, 'Sen nasıl bana yer bulamıyorsun? Her yer bomboş ben görmüyor muyum! Müdürünü çağır bana' diye deli gibi bağırmaya başladı. Müdürümün yanında beni azarladı, sonra bir yere oturdu garsona da beni azarladı. Çok lüks ithal bir maden suyu markası var ya 'O yok mu burada?' diye bağırmaya başladı. Biz de olmadığını söyledik. 'Bu kadar lüks bir yerde nasıl olmaz!' diye tekrar bağırmaya başladı, ben de ağladım. Çok üzüldüm, çok seviyordum onu çünkü. Kahramanınızla tanışmayın demişler ya, öyle bir hikaye." sözleriyle çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Restoran çalışanı şarkıcı Yalın ile anısını anlattı: Beni ağlattı
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Sıkça Sorulan Sorular

YALIN KAÇ YAŞINDA?
30 Mart 1980 doğumlu Yalın, Türk pop şarkıcısı, besteci ve söz yazarıdır. 2004 yılında çıkış yaptığı Zalim şarkısıyla tanınmıştır. Bir Bakmışsın "2006 yılının en çok satan albümleri" arasına girerek, MÜYAP tarafından başarısı belgelendi ve Altın Plak aldı.
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