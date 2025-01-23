Ricky Gervais After Life dizisindeki rol arkadaşını kaybetti

23 Ocak 2025 15:11 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:11

Usta oyuncu Ricky Gervais, 2019 yılında yayınlanmaya başlayan After Life dizisinde Brandy karakteriyle yer alan 13 yaşındaki Anti isimli köpeğin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İngiliz komedyen Ricky Gervais, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2019 yılında başlayıp 2022 yılında final olan komedi-drama dizisi After Life'da Brandy karakteriyle yer alan köpek, 13 yaşında hayatını kaybetti.

AFTER LIFE OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

The Office, Figüran, Derek, ve Müzede Bir Gece gibi yapımlarda rol alan 63 yaşındaki oyuncu Ricky Gervais yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü bir haber. Anti çok güzel bir ruha sahipti. Hemen kaynaştık ve After Life'ı tüm zamanların en sevdiğim dizi deneyimi haline getirmeme yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

AFTER LIFE DİZİSİ KONUSU

Tambury kasabasında yaşayan gazeteci Tony Johnson, karısının hayatını kaybetmesinin ardından hayatı altüst oldu. Karısının ölümü sonrası düşünceleri iyice kötüleşen Tony, komşuları sayesinde kötü biri bile olamaz. Dizide ayrıca Tom Basden, Tony Way, Diane Morgan ve Mandeep Dhillon gibi isimler yer aldı.