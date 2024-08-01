Ricky Martin Antalya'da tozu dumana kattı! En düşük konser biletinin fiyatı dudak uçuklattı

01 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 09:27

Antalya Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde konser veren Ricky Martin'in biletleri dudak uçuklattı. Tam 2 bin 500 kişinin gittiği konserin en düşük bilet fiyatı 10 bin TL olduğu ortaya çıktı.

RİCKY MARTİN ANTALYA'DA TOZU DUMANA KATTI!

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Antalya severlerle bir araya geldi.

Grammy ödüllü sanatçı, "Regnum Live in Concerts" serisi kapsamında Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin 2 bin 500 kişi kapasiteli konser alanında sahne aldı.

EN DÜŞÜK KONSER BİLETİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ricky Martin konser öncesi bir konuşma yaptı:

Uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye'de sahne aldığım için çok mutluyum. Bu gece hep birlikte partileyeceğiz. Bazen romantik anlar da yaşayacağız. Müzikle size biraz hayatımdan bahsedeceğim. Bu şarkıların büyük kısmı tüm dünyada bir numara oldu, sizin sayenizde. Bunun için her zaman minnettarım. İşte bu benim hikayem. Umarım keyif alırsınız. Ben kesinlikle çok eğleneceğim. Sizi seviyorum."

Tam 2 saat süren konserde Martin, resmen Antalya'yı salladı. Bilet fiyatının 10 bin TL olması sosyal medyayı karıştırdı.