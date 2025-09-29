Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı

Pop grubu Take That'in üyesi olan İngiliz şarkıcı Bulgaristan'da, dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan iki trafik polisi gözaltına alındı. Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov, basına yaptığı açıklamada, Williams’ın konseri için ekipman taşıyan 4 kamyonun Sofya girişinde durduran iki Bulgar polisinin şoförlerden rüşvet aldığını açıkladı.

ROBBIE WILLIAMS'IN EKİBİNDEN RÜŞVET SORUŞTURMASI

Şoförlerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine, iki polis hakkında derhal disiplin işleminin başlatıldığını ve işlerine son verilip gözaltına alındıklarını anlatan Grozdan Karadzhov, şöyle konuştu: Karayolları İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, yolsuzluk yapan çalışanların tespit edilmesi ve gözaltına alınması konusunda tam işbirliği yaptı. Gerekli önlemler alındı. Yolsuzluk girişimlerine karşı tavizimiz olmaz.

Bulgar Devlet Televizyonu (BNT), iki polis memurunun iki İngiliz şoförden 100'e Euro, Hollandalı şoförden ise 300 Euro rüşvet aldıklarını duyurdu.