Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dün konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan iki trafik polisinin gözaltına alındığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 16:53

Pop grubu Take That'in üyesi olan İngiliz şarkıcı 'da, dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden alan iki trafik gözaltına alındı. Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov, basına yaptığı açıklamada, Williams’ın konseri için ekipman taşıyan 4 kamyonun Sofya girişinde durduran iki Bulgar polisinin şoförlerden rüşvet aldığını açıkladı.

ROBBIE WILLIAMS'IN EKİBİNDEN RÜŞVET SORUŞTURMASI

Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı

Şoförlerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine, iki polis hakkında derhal disiplin işleminin başlatıldığını ve işlerine son verilip gözaltına alındıklarını anlatan Grozdan Karadzhov, şöyle konuştu: Karayolları İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, yapan çalışanların tespit edilmesi ve gözaltına alınması konusunda tam işbirliği yaptı. Gerekli önlemler alındı. Yolsuzluk girişimlerine karşı tavizimiz olmaz.

Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı

Bulgar Devlet Televizyonu (BNT), iki polis memurunun iki İngiliz şoförden 100'e Euro, Hollandalı şoförden ise 300 Euro rüşvet aldıklarını duyurdu.

Robbie Williams'ın ekibi rüşvet suçundan gözaltına alındı

Sıkça Sorulan Sorular

Robbie Williams kimdir?
13 Şubat 1974 doğumlu Robbie Williams, 1990'ların ilk yıllarında bir parçası olduğu Take That grubu ile eşzamanlı olarak tanınmaya başladı. Daha sonra yaşanan çeşitli anlaşmazlıklar, 1995'te gruptan ayrılarak solo kariyerine başlamasına sebep oldu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması
ETİKETLER
#bulgaristan
#rüşvet
#yolsuzluk
#polisi
#Robbie Williams
#Take That
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.