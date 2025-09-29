Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, Ben Affleck'le biten evliliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süren sessizliğini koruyan Jennifer Lopez, "Boşanma hayatımdaki en iyi şeydi" dedi.

JENNIFER LOPEZ İLK KEZ BEN AFFLECK HAKKINDA KONUŞTU

Jennifer Lopez, 2024 yılında noktalanan evliliğin ardından bambaşka birine dönüştüğünü söyledi. Sürpriz evlilik kararıyla dikkat çeken Lopez, CBS News'un "Sunday Morning" programında, "Boşanma hayatımdaki en iyi şeydi çünkü beni değiştirdi. Beni başka biri yaptı. Daha fazla büyümemi ve kendimi daha iyi tanımamı sağladı" dedi.

56 yaşındaki sanatçı, yeni filmi "Kiss of the Spider Woman" çekimlerinin bu zor dönemde kendisine nefes aldırdığını anlattı ve "Sette olduğum her an mutluydum, eve dönünce ise kendimi boş hissediyordum. Bu ikisini dengelemeyi öğrenmem gerekti" dedi.

Zorlukları geride bıraktığını söyleyen Lopez, son yazın hayatının en keyifli dönemi olduğunu vurguladı: "Çok eğlendim, artık üzerimde eskisi kadar baskı yok. Hayatın tadını daha çok çıkarabiliyorum." dedi.