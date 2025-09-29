Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması

Geçtiğimiz ay Türkiye'de konser veren Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanmasının ardından yaşadığı değişimle ilgili ilk kez konuştu. Ünlü yıldız, ayrılığın kendisini bambaşka biri yaptığını belirterek, 'Boşanma hayatımdaki en iyi şeydi, büyümemi sağladı' dedi. Lopez, zor dönemde film setinin kendisine sığınak olduğunu da itiraf etti.

29.09.2025
29.09.2025
Dünyaca ünlü ve , 'le biten evliliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süren sessizliğini koruyan Jennifer Lopez, " hayatımdaki en iyi şeydi" dedi.

JENNIFER LOPEZ İLK KEZ BEN AFFLECK HAKKINDA KONUŞTU

Jennifer Lopez, 2024 yılında noktalanan evliliğin ardından bambaşka birine dönüştüğünü söyledi. Sürpriz evlilik kararıyla dikkat çeken Lopez, CBS News'un "Sunday Morning" programında, "Boşanma hayatımdaki en iyi şeydi çünkü beni değiştirdi. Beni başka biri yaptı. Daha fazla büyümemi ve kendimi daha iyi tanımamı sağladı" dedi.

Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması

56 yaşındaki sanatçı, yeni filmi "Kiss of the Spider Woman" çekimlerinin bu zor dönemde kendisine nefes aldırdığını anlattı ve "Sette olduğum her an mutluydum, eve dönünce ise kendimi boş hissediyordum. Bu ikisini dengelemeyi öğrenmem gerekti" dedi.

Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması

Zorlukları geride bıraktığını söyleyen Lopez, son yazın hayatının en keyifli dönemi olduğunu vurguladı: "Çok eğlendim, artık üzerimde eskisi kadar baskı yok. Hayatın tadını daha çok çıkarabiliyorum." dedi.

Jennifer Lopez'den ince göndermeli Ben Affleck açıklaması
