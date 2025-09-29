Menü Kapat
19°
 | Dilek Ulusan

Akın Akınözü'nün dönüm noktası aşk acısı oldu! Kız arkadaşının bir sözü 50 kilo vermesini sağladı

Serra Arıtürk ile Veliaht dizisinin başrolünü paylaşan Akın Akınözü, katıldığı programda geçmişte 130 kiloya kadar çıktığını ve bu kiloları aşk acısıyla verdiğini anlattı. Ünlü oyuncu, fazla kilolarını hoşlandığı kişinin sözleri sonrası verdiğini belirtti.

Akın Akınözü'nün dönüm noktası aşk acısı oldu! Kız arkadaşının bir sözü 50 kilo vermesini sağladı
Şu sıralar Veliaht dizisiyle adından söz ettiren , katıldığı programda neşeli halleri ve itiraflarıyla dikkat çekti. Bir dönem aşırı kilolu olduğunu belirten Akın Akınözü, nasıl kilo verdiğini anlattı.

AKIN AKINÖZÜ 130 KİLO ALDIĞI ZAMANLARI İLK KEZ ANLATTI

Manuel tartının 120 kiloya kadar ölçüm yaptığını söyleyen Akınözü, bu sınırı aştığını ve o dönem kilolarını ailesinden gizlediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "120'yi ben saklıyordum bizimkilerden. Manuel tartı vardı, 120'ye kadar geliyordu. Ben 120'yi aşıyordum, 130'dum" sözleriyle süreci aktardı.

Akın Akınözü'nün dönüm noktası aşk acısı oldu! Kız arkadaşının bir sözü 50 kilo vermesini sağladı

Ünlü oyuncu, hoşlandığı kişinin kilosu hakkında yaptığı bir yorumun hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, "O çok kilolu gibi bir laf etmişti. Vallahi onu deyince o bir koydu bana" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü'nün dönüm noktası aşk acısı oldu! Kız arkadaşının bir sözü 50 kilo vermesini sağladı

Sıkça Sorulan Sorular

AKIN AKIÖZÜ KAÇ YAŞINDA?
22 Eylül 1990 Ankara doğumlu Akın Akınözü, Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak dizilerindeki rolleri ile Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya'da tanınmıştır
