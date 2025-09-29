Akın Akınözü'nün dönüm noktası aşk acısı oldu! Kız arkadaşının bir sözü 50 kilo vermesini sağladı

Şu sıralar Veliaht dizisiyle adından söz ettiren Akın Akınözü, katıldığı programda neşeli halleri ve itiraflarıyla dikkat çekti. Bir dönem aşırı kilolu olduğunu belirten Akın Akınözü, nasıl kilo verdiğini anlattı.

AKIN AKINÖZÜ 130 KİLO ALDIĞI ZAMANLARI İLK KEZ ANLATTI

Manuel tartının 120 kiloya kadar ölçüm yaptığını söyleyen Akınözü, bu sınırı aştığını ve o dönem kilolarını ailesinden gizlediğini dile getirdi. Ünlü oyuncu, "120'yi ben saklıyordum bizimkilerden. Manuel tartı vardı, 120'ye kadar geliyordu. Ben 120'yi aşıyordum, 130'dum" sözleriyle süreci aktardı.

Ünlü oyuncu, hoşlandığı kişinin kilosu hakkında yaptığı bir yorumun hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, "O çok kilolu gibi bir laf etmişti. Vallahi onu deyince o bir koydu bana" ifadelerini kullandı.