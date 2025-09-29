Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı! "Her şeyi yapabilir o"

Yalova'daki evinin bahçesinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat, Gel Konuşalım canlı yayınına bağlanarak çarpıcı iddialarda bulundu. Güllü'nün asistanının her şeyi yapabileceğini iddia eden Kobra Murat, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

GÜLLÜ'NÜN YAKIN ARKADAŞI KOBRA MURAT'IN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Tek bir kişiyi hedef gösteren Kobra Murat yaşadığı bir olayı anlattı ve "Geceleri rüyamda görüyorum. Çok eski dostum. Güllü benim 20 senelik dostum. Yediğimiz içtiğimiz hiçbir zaman ayrı geçmedi. Yazlığım var. Güllü'nün de orada yazlığı var. Ben kendime 5 günlük fırsat ayırdım ve Güllü'yü aradım. Neşeli neşeli gidiyorum. Bir tane kadın çıktı telefona 'Kimsin' dedi. Telefonum kayıtlı ben Kobra Murat'ım. Buluşmak istediğimi söyledim. Sonra kapattım telefonu. Güllü bana 1 hafta boyunca gelmedi." dedi ve Güllü'nün asistanının bu buluşmaya engel olduğunu belirtti.

Ece Erken'in "Konuştuğunuz kişi Deniz miydi? sorusuna ise, Kobra Murat "Ben adını bilmiyorum şeytan koydum ben onun adını" diyerek Güllü'nün asistanını işaret etti. Kobra Murat, Güllü'nün asistanı Deniz'in kendisinin üstüne yürüdüğünü ve kendisine bunu yapan birinin herkese her şeyi yapabileceğini söyledi.

KOBRA MURAT, GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI ACISINI PAYLAŞTI

Kobra Murat sosyal medya hesabından "Bu nasıl bir acı arkadaşım ciğerimi yaktın güllüm nasıl bir şaka bu aşkım sen bunu bizeeeeeee nasıl yaptın bebeğimmm yarım bıraktın eksik bıraktın sensiz bıraktın bizi arkadaşım çok çok çok üzgünüm güllümmm allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun kabirin nurla dolsun peygamber efendimiz komşun olsun başımız sağ olsun inşallah amin amin amin" dedi.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU DA TEK BİR KİŞİYİ SUÇLADI

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllünün patronu Ferdi Aydın, bağlandığı canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Güllü'nün cinayete kurban gittiğini iddia eden Ferdi Aydın, “Güllü kesinlikle öldürüldü" dedi.