Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı! "Her şeyi yapabilir o"

Merdivenlerden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları herkesi hayrete düşürdü. Kobra Murat katıldığı programda tek bir kişiyi hedef gösterdi ve "Her şeyi yapabilir" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 15:08

Yalova'daki evinin bahçesinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yakın arkadaşı , Gel Konuşalım canlı yayınına bağlanarak çarpıcı iddialarda bulundu. Güllü'nün asistanının her şeyi yapabileceğini iddia eden Kobra Murat, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

GÜLLÜ'NÜN YAKIN ARKADAŞI KOBRA MURAT'IN SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Tek bir kişiyi hedef gösteren Kobra Murat yaşadığı bir olayı anlattı ve "Geceleri rüyamda görüyorum. Çok eski dostum. Güllü benim 20 senelik dostum. Yediğimiz içtiğimiz hiçbir zaman ayrı geçmedi. Yazlığım var. Güllü'nün de orada yazlığı var. Ben kendime 5 günlük fırsat ayırdım ve Güllü'yü aradım. Neşeli neşeli gidiyorum. Bir tane kadın çıktı telefona 'Kimsin' dedi. Telefonum kayıtlı ben Kobra Murat'ım. Buluşmak istediğimi söyledim. Sonra kapattım telefonu. Güllü bana 1 hafta boyunca gelmedi." dedi ve Güllü'nün asistanının bu buluşmaya engel olduğunu belirtti.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı! "Her şeyi yapabilir o"

Ece Erken'in "Konuştuğunuz kişi Deniz miydi? sorusuna ise, Kobra Murat "Ben adını bilmiyorum şeytan koydum ben onun adını" diyerek Güllü'nün asistanını işaret etti. Kobra Murat, Güllü'nün asistanı Deniz'in kendisinin üstüne yürüdüğünü ve kendisine bunu yapan birinin herkese her şeyi yapabileceğini söyledi.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı! "Her şeyi yapabilir o"

KOBRA MURAT, GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜ SONRASI ACISINI PAYLAŞTI

Kobra Murat sosyal medya hesabından "Bu nasıl bir acı arkadaşım ciğerimi yaktın güllüm nasıl bir şaka bu aşkım sen bunu bizeeeeeee nasıl yaptın bebeğimmm yarım bıraktın eksik bıraktın sensiz bıraktın bizi arkadaşım çok çok çok üzgünüm güllümmm allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun kabirin nurla dolsun peygamber efendimiz komşun olsun başımız sağ olsun inşallah amin amin amin" dedi.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı! "Her şeyi yapabilir o"

GÜLLÜ'NÜN PATRONU DA TEK BİR KİŞİYİ SUÇLADI

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllünün patronu Ferdi Aydın, bağlandığı canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu. Güllü'nün cinayete kurban gittiğini iddia eden Ferdi Aydın, “Güllü kesinlikle öldürüldü" dedi.

Güllü'nün yakın arkadaşı Kobra Murat'ın iddiaları ağızları açık bıraktı! "Her şeyi yapabilir o"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü’nün patronu Ferdi Aydın "Kaza değil" dedi, tek bir kişiyi hedef gösterdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı
ETİKETLER
#ölüm
#cinayet
#kobra murat
#erken teşhis
#Güllü
#Arabesk Müzik
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.