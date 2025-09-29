Güllü’nün patronu Ferdi Aydın "Kaza değil" dedi, tek bir kişiyi hedef gösterdi

“Sabah Olmadan”, “Değmezmiş Sana” ve “Kopamam Senden” gibi parçalarla sevilen Güllü, 51 yaşında evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yalova Valiliği yaptığı açıklamada Güllü'nün ölüm nedeni hakkında ise, "Eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır" denildi. Güllü'nün patronundan ise çok konuşulacak açıklama geldi.

GÜLLÜ'NÜN PATRONU: KAZA DEĞİL CİNAYET

Gel Konuşalım programına bağlanan Güllü'nün sahne aldığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, "Öncelikle Güllü’yü seven herkesin başı sağolsun. “Güllü kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım’ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın, ayağı kaysa bile camdan uçarak düşmez. Yere düşer, öne düşer, yana düşer, olduğu yere düşer. Ama hiçbir şekilde camdan düşmez" dedi.

Tek bir kişiyi hedef olarak gösteren Ferdi Aydın, "Bir de sizin canlı yayınınıza bağlanıp Deniz Hanım demişti ki, 'Roman havası oynarken Güllü Hanım camdan düştü' Siz yatak odasında görüyorsunuz orada roman havası oynayacak bir hava yok. Gece de 01.30 uyumaya yakın. Orada Güllü Hanım'ın roman havası oynayacağı bir pozisyon yok. Ben defalarca kez Güllü Hanım’ı sahneye çıkarttım. Güllü Hanım sahnedeyken bile sandalye koyup otururdu. 10 dakika bile ayakta duramazdı. Müşterilerde hep şikayet ederlerdi" dedi.

ASİSTANI GÜLLÜ'NÜN ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON HALİNİ ANLATTI

Gel Konuşalım programına balkondan düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün asistanı Deniz geçtiğimiz günlerde bağlandı. Güllü’nün asistanı, “Ben Güllü'nün yan dairesinde oturuyorum. Çok keyifli bir gece geçiriyor kızı ve misafiri ile birlikte. Dengesini kaybediyor, düşüyor ve ölüyor. Tek isteğim magazinden, Güllü Hanım’ı sevenlerden yalan yanlış haberler yapılmasın. İntihar gibi haberler. İki tane aslan gibi evlat yetiştirdi bu kadın. Türkiye’ye Güllü bir daha gelmez ama lütfen yanlış haber yapılmasın” diyerek gözyaşları içinde yayını bitirdi.