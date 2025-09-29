Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı

Arabesk müziği sanatçısı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatnı kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Deniz Seki, Güllü'nün hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Güllü'nün hapis yattığını belirten Deniz Seki, "Güllü benim koğuşumda kaldı" dedi.

GÜLLÜ'NÜM HAPİS YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Deniz Seki, Güllü'nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada; "Güllü benim koğuşumda kaldı. Mide ameliyatı olmuştu. Koğuşa geldiğinde 40 kiloydu. Onu ellerimle besledim" dedi.

GÜLLÜ'NÜN NEDEN HAPİS YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün, 10 yıl önce oğlu Tuğberk Yağız'ın okul parasını ödeyemediği için 2016'da, 6 gün hapis yattığı öğrenildi. Güllü'nün hapis yattığını meslektaşı Deniz Seki açıkladı.

GÜLLÜ'NÜN ACI DOLU HİKAYESİ

Hafızalara Kasımpaşalıyım şarkısıyla kazınana Güllünün acı dolu hikayesi henüz 15 yaşındayken başladı. küçük yaşlarda sahnelere çıkan ve maddi durumlar kötü olmasından dolayı okul okumayan Güllü, 2008 yılında yüksek alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Daha sonra hayatını değiştirmeye karar veren Güllü eşinden boşandı 2 çocuğu ile Yalova'ya yerleşti akabinde kilo verip imaj değiştiren Güllü 26 eylül 2025 tarihinde hayranlarını üzdü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti