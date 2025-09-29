Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı

Evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Güllü ile ilgili konuşan Deniz Seki, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü'nün hapis yattığını belirten Deniz Seki, "Güllü benim koğuşumda kaldı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
29.09.2025
saat ikonu 12:05

Arabesk müziği sanatçısı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatnı kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, , Güllü'nün hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Güllü'nün hapis yattığını belirten Deniz Seki, "Güllü benim koğuşumda kaldı" dedi.

GÜLLÜ'NÜM HAPİS YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Deniz Seki, Güllü'nün ölümünün ardından yaptığı açıklamada; "Güllü benim koğuşumda kaldı. Mide ameliyatı olmuştu. Koğuşa geldiğinde 40 kiloydu. Onu ellerimle besledim" dedi.

Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı

GÜLLÜ'NÜN NEDEN HAPİS YATTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Güllü'nün, 10 yıl önce oğlu Tuğberk Yağız'ın okul parasını ödeyemediği için 2016'da, 6 gün hapis yattığı öğrenildi. Güllü'nün hapis yattığını meslektaşı Deniz Seki açıkladı.

Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı

GÜLLÜ'NÜN ACI DOLU HİKAYESİ

Hafızalara Kasımpaşalıyım şarkısıyla kazınana Güllünün acı dolu hikayesi henüz 15 yaşındayken başladı. küçük yaşlarda sahnelere çıkan ve maddi durumlar kötü olmasından dolayı okul okumayan Güllü, 2008 yılında yüksek alkol tüketimi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve komaya girdi. Daha sonra hayatını değiştirmeye karar veren Güllü eşinden boşandı 2 çocuğu ile Yalova'ya yerleşti akabinde kilo verip imaj değiştiren Güllü 26 eylül 2025 tarihinde hayranlarını üzdü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Güllü'nün hapis yattığı ortaya çıktı! Deniz Seki sebebini ilk kez anlattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hülya Avşar kiracısıyla mahkemelik oldu! Davayı kazandı , yeni bedel belli oldu
ETİKETLER
#hapishane
#ölüm
#deniz seki
#hayat
#Arabesk Müziği
#Güllü
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.