Sabancı ailesinde kriz büyüyor! Nazlı Sabancı resti çekti, boşanmaya karar verdi

Arzu Sabancı geçtiğimiz hafta en büyük oğlu Hacı Sabancı'nın yıllar sonra ortaya çıkan 4 yaşındaki Uzay isimli oğlunu kabul etmişti. Gelini Nazlı Sabancı'yı da ikna ettiği konuşulan Arzu Sabancı'nın bu konuda başarıya ulaşamadığı iddia edildi. Nazlı Sabancı'nın Hacı Sabancı'dan boşanmaya karar verdiği verdiği ancak para konusunda anlaşamadıkları öne sürüldü.

Nazlı Kayı ile 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı'ya açılan babalık davası geçtiğimiz aylarda sonuçlandı. 4 yaşında Uzay adlı oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini korurken, anne Arzu Sabancı'dan yeni bir hamle geldi. Arzu Sabancı, tüm aileyi Uzay'ı aileye kabul etme konusunda ikna ettiği iddia edildi. Nazlı Sabancı, ilk başta Uzay ile tanışma konusuna sıcak baksa da, bu fikrinden vazgeçtiği iddia edildi.

NAZLI SABANCI BOŞANMAK İSTİYOR

Arzu Sabancı, gelini Nazlı Sabancı'yı Uzay'ı aileye kabul etme konusunda ikna etse de Nazlı Sabancı'nın bu konuda fikrini değiştirdiği iddia edildi. Sabah'ın iddialarına göre; Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş. Etrafındaki personele sinirli cevaplar veren Nazlı Sabancı'nın arkadaşı bir personele, "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz" demiş.

Boşanma iddialarının ardından Nazlı Sabancı sessizliğini korurken, Hacı Sabancı eşiyle birlikte karesini sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı'dan da kalpli yorum geldi.

ARZU SABANCI, UZAY'I AİLEYE KABUL ETTİ

Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu çıkmasının ardından Sabancı ailesi halen sessizliğini koruyor. Aileden ilk hamle ise anne Arzu Sabancı'dan geldi. Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu iddia edildi. Sabah'tan Bülent Cankurt, bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili; "Hacı Bey halen sessizliğini koruyor ama ben annesi Arzu Sabancı'nın duruma el koyduğunu öğrendim. Arzu Hanım, Uzay'ı kabullenmiş ve bununla da yetinmeyip bütün Sabancı Ailesi'ni Uzay'ı kabullenme konusunda ikna etmiş. Hatta yakında, maaile Uzay ile tanışmaya gideceklermiş. Hacı Sabancı, kendi hatasını kabullenmek zorunda anlıyorum ama. Arzu Hanım'ın, gelini Nazlı Sabancı'yı nasıl ikna ettiğini çok merak ettim doğrusu. Hepsi bir tarafa Arzu Sabancı'nın torunu Uzay'ı sahiplenip aileye sokma kararını çok takdir ettim; helal olsun..." dedi.