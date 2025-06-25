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 | Dilek Ulusan

Sabri Ugan yoğun bakıma kaldırıldı!

Geçtiğimiz haftalarda 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Türk spor medyasının tanıdığı isim Sabri Ugan, sevenlerini korkuttu. Sabri Ugan'ın beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

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Sabri Ugan yoğun bakıma kaldırıldı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 12:26
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:26

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan ismi Sabri Ugan, beyin damarlarında yaşanan tıkanıklık nedeniyle entübe edildi. Uzun yıllar spor karşılaşmalarında unutulmaz yorumlar da yapan Ugan'ın sağlık durumuyla ilgili gelişme sevenleri tarafından takip ediliyor.

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sabri Ugan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü paylaşmış ve "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemlisi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki, bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." demişti.

Sabri Ugan yoğun bakıma kaldırıldı!

Bugün ise beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınan Sabri Ugan'ın entübe edildiği bildirildi. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz maç anlatımıyla sporseverlerin kalbinde taht kuran Ugan için, sosyal medyada destek mesajları paylaşılmaya devam ediyor.

Sabri Ugan yoğun bakıma kaldırıldı!

Sıkça Sorulan Sorular

SABRİ UGAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
24 Mayıs 1963 yılında Sakarya'da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya'da yaşamış olan bir sunucudur. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı.
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ETİKETLER
#sağlık durumu
#kanser tedavisi
#Sabri Ugan
#Beyin Damarı Tıkanıklığı
#Spor Yorumcusu
#Magazin
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