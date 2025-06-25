Sabri Ugan yoğun bakıma kaldırıldı!

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan ismi Sabri Ugan, beyin damarlarında yaşanan tıkanıklık nedeniyle entübe edildi. Uzun yıllar spor karşılaşmalarında unutulmaz yorumlar da yapan Ugan'ın sağlık durumuyla ilgili gelişme sevenleri tarafından takip ediliyor.

KANSER TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sabri Ugan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü paylaşmış ve "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemlisi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki, bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim." demişti.

Bugün ise beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınan Sabri Ugan'ın entübe edildiği bildirildi. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz maç anlatımıyla sporseverlerin kalbinde taht kuran Ugan için, sosyal medyada destek mesajları paylaşılmaya devam ediyor.