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Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:49

Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Sadri Alışık’ın hastane odasında kaydedilen arşiv görüntüleri, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sinema hesabı cinemasco tarafından paylaşılan görüntülerde, usta oyuncuyu ziyarete gelen Adnan Şenses’in görüntüleri de yer aldı. Alışık’ın hastane yatağında yaptığı konuşma ve Şenses’in eski dostuna söylediği sözler, izleyenleri duygulandırdı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 12:49

Turist Ömer ve Ofsayt Osman karakterleriyle hafızalara kazınan Sadri Alışık’ın son dönemlerine ait kayıt, sosyal medyada ilgi gördü. Görüntülerde yatağında konuşan Sadri Alışık’ın gelecek için kurduğu umut dolu cümleler ile Adnan Şenses’in başucunda dile getirdiği temenniler dikkat çekti. Aradan geçen yıllara rağmen kayıttaki bu anlar, usta sanatçının sevenlerini bir kez daha hüzünlendirdi.

SADRİ ALIŞIK’IN HASTANE ODASINDAKİ SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

1925 yılında ’da dünyaya gelen Sadri Alışık, sanat hayatına tiyatroyla başladı. Daha sonra sinemaya adım atan oyuncu, özellikle Turist Ömer ve Ofsayt Osman karakterleriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı. İki yüzden fazla filmde rol alan Alışık, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.

Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu

Usta oyuncunun hastanede kaydedilen videosunun ilk bölümünde, yatağında doğrularak mikrofona konuştuğu görülüyor. Alışık, görüntülerde şu ifadeleri kullanıyor:

“Seneye falan herhalde karşılaşırız, çünkü nasıl olsa 'nın ikincisi var. Ona talibim, hani Allah nasip ederse”
Alışık’ın bu sözleri, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği dönemde bile geleceğe dair umut taşıdığını gösteren bir an olarak dikkat çekiyor.

Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu

ADNAN ŞENSES’İN SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Videonun devamında, takım elbisesiyle hastaneye gelen Adnan Şenses’in Sadri Alışık’ın başucunda durduğu görülüyor. Eski dostunun başını okşayan Şenses, ona seslenerek geçmiş günleri hatırlatıyor.

Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu

Şenses’in o sırada söylediği “Hey gidi günler be, ya Sadri abi. Gelecek gene o günler inşallah” sözleri, kaydın en duygusal anları arasında yer alıyor. İki sanatçının görüntülerdeki hali, izleyenlere geçmişteki dostluklarını ve Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerini yeniden hatırlatıyor.

Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu

SADRİ ALIŞIK 69 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sanat yaşamı boyunca pek çok başarılı projede yer alan Sadri Alışık, özel hayatında da sanatçı bir aileyle tanındı. Eşi Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık, Türk sanat dünyasının bilinen isimleri arasında yer aldı. Alışık, vefatından kısa süre önce rol aldığı Yengeç Sepeti filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Sadri Alışık’ın hastane odasındaki görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı! Adnan Şenses’in sözleri yürek burktu

Kemik iliği hastalığıyla mücadele eden ve karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği yaşayan usta oyuncu, 18 Mart 1995’te ’da 69 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen Alışık, geride yıllar boyunca izlenmeye devam eden filmler ve unutulmayan karakterler bıraktı.

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#İstanbul
#sadri alışık
#Antalya
#Beykoz
#Adnan Şenses
#Magazin
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