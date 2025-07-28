Safiye Soyman'ın evlat acısı ilk günkü gibi: 'Rüyalarıma giriyor'

Sanatçı Safiye Soyman 47 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden oğlu Harun Akaröz'ü Bodrum'daki mezarı başında andı.

Gözyaşları içerinde evlat özlemini anlatan Soyman "Oğlum ölmedi, içimde yaşıyor. Yüzüm gülüyor ama içim kan ağlıyor" dedi. Geçen yıl temmuz ayında Burdur’un Ağlasun ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren MS hastası Harun Akaröz için Bodrum’un Gündoğan Mezarlığı’nda anma töreni düzenlendi. Törene annesi Safiye Soyman başta olmak üzere ailesi ve yakın dostları katıldı. Harun Akaröz'ün mezarı başında dualar edilerek, lokma dağıtıldı.

"HALA ONSUZLUĞA ALIŞAMADIM"

Evladını kaybetmenin acısını yaşayan Safiye Soyman, tören sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tam bir yıl oldu ama ben hâlâ onsuzluğa alışamadım. Sanki dün kaybettim. Oğlum Harun ölmedi, benim içimde yaşıyor. Ben onu hiç saklamadım, hep anlattım, hep yaşattım. Türkiye onun için ağladı. Şimdi onun adına köyüne 100 fidan diktireceğim. O fidanlar büyürken ben de oğlumu yaşatacağım. Bu benim yüreğime su serpiyor ama acımı dindirmiyor."

"RÜYALARIMDA SAHNENE DEVAM ET" DİYOR"

Zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Soyman, "Rüyalarıma giriyor. Bana ‘Annem üzülmesin, ağlamasın, sahnene devam et’ diyor. O beni izlemeyi çok severdi. Şimdi gökyüzünden seyrediyor biliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Yüzümde gülücükler var belki ama içim kor gibi yanıyor" ifadelerini kullandı.