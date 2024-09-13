Şahan Gökbakar'ın 'kaçak' villasına mühür vuruldu! 

13 Eylül 2024 20:09 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 20:10

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Marmaris'e yaptırdığı villası mesken ile eklentilerinin kaçak olduğu için mühürlendi. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkıma başlanması için Şahan Gökbakar'a tebligat gönderdi.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve ek binalarının yapı kayıt belgeleri, usulsüz olduğu gerekçesiyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bağlı Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi.

Yaşanan gelişmenin ardından, izinsiz kullanım gerekçesiyle villa sahipleri hakkında suç duyurusu yapıldı. Marmaris Belediyesi de villaya ilişkin yıkım kararlarının uygulanması için Şahan Gökbakar'a gerekli tebligatları iletti.

VİLLAYA MÜHÜR VURULDU

9 Kasım 2022 tarihindeki iptal kararına ilişkin, bugüne kadar mahkemeler tarafından Bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilmedi. 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazıda, Komisyon’un iptal kararıyla ilgili açılan davalarda herhangi bir iptal ya da yürütmeyi durdurma kararının olmadığı bir kez daha vurgulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi ekipleri, Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye ait, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' içinde bulunan kaçak yapıda inceleme yaparak yapı tatil tutanağı düzenledi ve mesken ile ilgili eklentilerin mühürlendiği öğrenildi.