Yeliz Yeşilmen'in lüks villası dudak uçuklattı! Kasasındaki altınları tek tek saydı
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Yeliz Yeşilmen, Bodrum’daki lüks villasının kapılarını ilk kez kameralara açtı. İki katlı evindeki gizli kasasını da gösteren Yeliz Yeşilmen, altınlarını da tek tek saydı.
Yeliz Yeşilmen, evinin kapılarını Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği "Ev Gezmesi" programına açtı. Yazları Bodrum'da geçiren Yeliz Yeşilmen, lüks villasıyla izleyicilerin dikkatini çekti.
YELİZ YEŞİLMEN'İN LÜKS VİLLASINDAKİ DETAY
Bodrum'daki iki katlı villasını ev Gezmesi programına açan Yeliz Yeşilmen, evin her detayıyla kendisinin ilgilendiğini belirtti. Beyazın hakim olduğu evde, bahçedeki çiçekler eve girer girmez göze çarpıyor. Altınlarını da tek tek sayan Yeliz Yeşilmen, Adana usulü 2 metrelik zincirini de gösterdi. Pırlantalarını ise kasada muhafaza eden Yeliz Yeşilmen, tek tek hepsini saydı.
YELİZ YEŞİLMEN, BODRUM’DAKİ FİYAT TARTIŞMASINA KATILDI
Yeşilmen, 'Herkes Bodrum’a gitmek zorunda değil. Bodrum, Türkiye’nin en güzel tatil bölgesi. Bütçeniz yetmiyorsa halk plajında denize girip, kumpir de yiyebilirsiniz' açıklamasını yapmış ve bu sözleriyle tepki çekmişti.