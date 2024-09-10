Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu
Evinde düştükten sonra yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden şarkıcı Nilüfer çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kızı ile hastaneye gelen Nilüfer, "İyi gayet iyi daha iyi olacak. Oturuyordu, sohbet ettik” dedi.
Boğazda bulunan villasının merdivenlerinden düşerek entübe edilen ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu eski eşi Nilüfer paylaştı. Sevenlerine müjdeli haber veren Nilüfer kısa bir açıklama sonrası kızıyla hastaneden ayrıldı.
NİLÜFER'DEN REHA MUHTAR AÇIKLAMASI
"İyi gayet iyi daha iyi olacak. Zaman ihtiyaç var biraz. Oturuyordu, sohbet ettik." diyerek Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Muhabirlerin “ Ne zaman taburcu olur" sorusuna ise Nilüfer, "O konuda bir şey söylemiyorlar. Ben gayet iyi gördüm biraz yorgun tabi." dedi.
NİLÜFER, DENİZ UĞUR SORULARINA CEVAP VERMEDİ
Hastane çıkışı görüntülenen Nilüfer, Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı, oğlumu kaçırdı" iddiaları hakkındaki sorulara ise cevap vermek istemedi. Son olarak Deniz Uğur, açıklamasında, "Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir" dedi.
Kardeşim altın 775 düştü sana güvendik almadık altın 820 tl ye çıktı kimin için calisiyosun ALLAH için
Asla vermemmm kala kala yastık altına kaldıysa iş
Altınlar tl ye dönüştüğünde altın ın gramı çok aşşağılara düşmeyecekmi altının gramı düşmeden tl nasıl değerlenecek altın çok aşşağılara düşecekse vatandaş zarar etmiyecekmi
İslam Memiş sende kardeşim, çok biliyorsun maşallah vatandaş 820TL den altın aldı.satsında zarar mı etsin milleti bunaltma.
İslam memis namı değer altın ve para piyasalari uzmanı geçtiğimiz günlerde gram altının fiyatının önce 750 liraya sonrasında 725 liraya düşeceğini söylemişti bu nasıl bir piyasa analizi gram altın bugün 819 lira benim anladığım uzman bir isim böyle bir tahmin hatası yapmaz bu olsa olsa birilerine hizmet bence.