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Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 15:53 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:45

Evinde düştükten sonra yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden şarkıcı Nilüfer çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kızı ile hastaneye gelen Nilüfer, "İyi gayet iyi daha iyi olacak. Oturuyordu, sohbet ettik” dedi.

Boğazda bulunan villasının merdivenlerinden düşerek entübe edilen ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu eski eşi Nilüfer paylaştı. Sevenlerine müjdeli haber veren Nilüfer kısa bir açıklama sonrası kızıyla hastaneden ayrıldı. 

NİLÜFER'DEN REHA MUHTAR AÇIKLAMASI 

"İyi gayet iyi daha iyi olacak. Zaman ihtiyaç var biraz. Oturuyordu, sohbet ettik." diyerek Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Muhabirlerin “ Ne zaman taburcu olur" sorusuna ise Nilüfer, "O konuda bir şey söylemiyorlar. Ben gayet iyi gördüm biraz yorgun tabi." dedi.

Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu - 1. Resim

NİLÜFER, DENİZ UĞUR SORULARINA CEVAP VERMEDİ 

Hastane çıkışı görüntülenen Nilüfer, Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı, oğlumu kaçırdı" iddiaları hakkındaki sorulara ise cevap vermek istemedi. Son olarak Deniz Uğur, açıklamasında, "Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir" dedi.

Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Musa15 Şubat 2022 20:28

Kardeşim altın 775 düştü sana güvendik almadık altın 820 tl ye çıktı kimin için calisiyosun ALLAH için

Nur15 Şubat 2022 12:48

Asla vermemmm kala kala yastık altına kaldıysa iş

Seyfi14 Şubat 2022 23:34

Altınlar tl ye dönüştüğünde altın ın gramı çok aşşağılara düşmeyecekmi altının gramı düşmeden tl nasıl değerlenecek altın çok aşşağılara düşecekse vatandaş zarar etmiyecekmi

cano14 Şubat 2022 21:23

İslam Memiş sende kardeşim, çok biliyorsun maşallah vatandaş 820TL den altın aldı.satsında zarar mı etsin milleti bunaltma.

Abdurrahman Göksu 14 Şubat 2022 19:41

İslam memis namı değer altın ve para piyasalari uzmanı geçtiğimiz günlerde gram altının fiyatının önce 750 liraya sonrasında 725 liraya düşeceğini söylemişti bu nasıl bir piyasa analizi gram altın bugün 819 lira benim anladığım uzman bir isim böyle bir tahmin hatası yapmaz bu olsa olsa birilerine hizmet bence.

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