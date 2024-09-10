Nilüfer hastanede Reha Muhtar'ı ziyaret etti! Sözleri sevenlerine umut oldu

10 Eylül 2024 15:53 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 16:45

Evinde düştükten sonra yoğun bakıma kaldırılan Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret eden şarkıcı Nilüfer çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kızı ile hastaneye gelen Nilüfer, "İyi gayet iyi daha iyi olacak. Oturuyordu, sohbet ettik” dedi.

Boğazda bulunan villasının merdivenlerinden düşerek entübe edilen ünlü televizyoncu Reha Muhtar'ın son sağlık durumunu eski eşi Nilüfer paylaştı. Sevenlerine müjdeli haber veren Nilüfer kısa bir açıklama sonrası kızıyla hastaneden ayrıldı.

NİLÜFER'DEN REHA MUHTAR AÇIKLAMASI

"İyi gayet iyi daha iyi olacak. Zaman ihtiyaç var biraz. Oturuyordu, sohbet ettik." diyerek Reha Muhtar'ın son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Muhabirlerin “ Ne zaman taburcu olur" sorusuna ise Nilüfer, "O konuda bir şey söylemiyorlar. Ben gayet iyi gördüm biraz yorgun tabi." dedi.

NİLÜFER, DENİZ UĞUR SORULARINA CEVAP VERMEDİ

Hastane çıkışı görüntülenen Nilüfer, Reha Muhtar'ın ikizlerinin annesi Deniz Uğur'un "Nilüfer ve kızı, oğlumu kaçırdı" iddiaları hakkındaki sorulara ise cevap vermek istemedi. Son olarak Deniz Uğur, açıklamasında, "Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir" dedi.