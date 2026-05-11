Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sahra Işık eşi İdris Aybirdi boşandığını açıkladı! 11 ay önce anne olmuştu!

Bir dönem Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sahra Işık’tan sevenlerini şaşırtan haber geldi. Yaklaşık 11 ay önce anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eşi İdris Aybirdi ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Sahra Işık’ın paylaşımı kısa sürede magazin gündemine otururken, çiftin neden boşandığı da merak konusu oldu. Ünlü çiftin ayrılık açıklaması sosyal medyada çok sayıda yorum aldı.

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 20:33

yarışmasıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Sahra Işık, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. 11 ay önce anne olarak büyük mutluluk yaşayan Işık, eşi ile boşandıklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü isim, ayrılık kararını karşılıklı saygı çerçevesinde aldıklarını ifade etti. Çiftin ayrılık haberi kısa sürede magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, takipçileri de gelişmeyi şaşkınlıkla karşıladı.

HABERİN ÖZETİ

Survivor yarışmasıyla tanınan Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile boşandıklarını duyurdu.
Sahra Işık ve eşi İdris Aybirdi, karşılıklı saygı çerçevesinde evliliklerini sonlandırdı.
Çiftin 11 aylık bebeklerinin huzur ve mutluluğunun öncelikleri olmaya devam edeceği belirtildi.
Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile dünyaevine girmişti.
Işık, 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınmıştır.
SAHRA IŞIK EŞİ İDRİS AYBİRDİ BOŞANDI

Survivor yarışmasıyla tanınan ile iş insanı İdris Aybirdi’nin evliliği sona erdi. 2019 yılında dünyaevine giren çiftin boşandığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce de evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan ikili, 2024 yılında ayrılık aşamasına gelmiş ve çift terapisine giderek ilişkilerini kurtarma kararı almıştı. O dönem yaşadıkları sorunları geride bırakan Sahra Işık ve İdris Aybirdi, geçtiğimiz yıl adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

Çocuklarının doğumunun ardından evliliklerindeki sorunları aşamayan çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi. Sahra Işık’ın haberi sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu.

“ Birlikte aldığımız ortak kararla evliliğimizi sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırdık. Hayatımızdaki en kıymetli bağ olan 11 aylık bebeğimizin huzurlu ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”

SAHRA IŞIK KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Sahra Işık, aslen Selanik göçmeni bir aileye mensuptur. Spor kariyerine genç yaşlarda başlayan Işık, uzun yıllar voleybol oynadı ve bir dönem Fenerbahçe’de forma giydi. Sporculuk kariyerini sürdürürken modelliğe de ilgi duyan Sahra Işık, bu alanda kendini geliştirmek için çeşitli çalışmalar yaptı.

Türkiye genelinde tanınması ise 2013 yılında katıldığı Best Model yarışmasıyla oldu. Yarışmada üçüncü olarak dikkatleri üzerine çeken Sahra Işık, ardından Türkiye’yi Malezya’da düzenlenen uluslararası organizasyonda temsil etti. Güzelliği ve başarılı performansıyla adından söz ettiren Işık, ekran macerasına ise 2014 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla başladı. Yarışmanın en güçlü kadın yarışmacılarından biri olarak gösterilen Sahra Işık, mücadeleci tavrı ve performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

2019 yılında İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık, 12 Haziran 2025 tarihinde oğlu Pamir’i kucağına aldı. Ünlü isim, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

ETİKETLER
#boşanma
#survivor
#sahra ışık
#idris aybirdi
#pamir
#Magazin
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
