Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gündoğan Sahili'nde sahne alan sanatçı Ekin Akkaş, Türkçe müzik ve türkülerden rahatsız oldukları gerekçesiyle vatandaşların yüzlerce şikâyeti üzerine, sahnede davulu kırarak sahneyi bıraktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 15:51
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 15:54

'da sanatçı Ekin Akkaş baskılara dayanamayıp davulunu kırarak sahneyi bıraktı Ekin Akkaş, "Burası Türkiye, tabii ki türkülerimizi söyleyeceğiz, Türkçe şarkılarımızı çalacağız. Yunan müziği dinlemek isteyenler Kos'a gidebilir" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

SANATÇI EKİN AKKAŞ BASKILARA DAHA FAZLA DAYANAMAYARAK SAHNEYİ TERK ETTİ

Sahneye veda etmeden önce doğum gününü kutlayan ve dinleyicilere çiğ köfte dağıtan Akkaş, son kez müzikleriyle zeybek oynatıp halay çektirdi. Ardından davulunu kırarak müzisyen arkadaşlarıyla birlikte enstrümanları sahnenin önüne bırakan sanatçı, sahneden ayrıldı. Dinleyiciler ise "Lütfen gitme, sen çok güzel söylüyorsun" diyerek Akkaş'a destek oldu.

Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Ekin Akkaş, haziran ayından bu yana Bodrum'da müzik yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Sonuçta burası bir müessese, burada aşağı yukarı 50-60 kişi ekmek yiyor. Bunun gibi birçok mekân var Bodrum'da. Ancak Bodrum zaten bu sene sezon itibarıyla çok iyi geçmedi. Çünkü sürekli Bodrum'u karalama kampanyası başladı. Biz hazirandan beri her etkinlikte, daha müziğe başlamadan hemen şikâyet edilmeye çalışıldık. Oysa buranın ruhsatı var" dedi.

Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi

Akkaş, mekânda hiçbir gayri yasal olay yaşanmadığını vurgulayarak, "Gelen jandarma sürekli ölçüm yaptı, her şey kontrol altında oldu. Her gün müzik yaptığımızda denetim altındaydık. Çünkü sesimiz hiçbir zaman sınırları aşmadı. Bizim sesimiz kısıldı, buraya gelen tüm sanatçılar sesinden oldu. Ben de sesimden oldum. Sessiz müzik yapmaktan yorulduk" ifadelerini kullandı.

Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi

Mekân sahibi Macit Bey'in her zaman kendisine destek olduğunu belirten Akkaş, "Ama o da artık ‘sessiz sanatçılar getirelim' demek zorunda kaldı. Ben de dedim ki ‘Abi, sessiz sanatçı nasıl getireyim? Sesi olmayan zaten sanatçı olamaz'" diye konuştu.

Her gün yüzlerce şikâyetle karşılaştığını dile getiren Akkaş, "Daha ikinci dakikada bile müzik açılmadan şikâyet edildi. Burası Bodrum. Bodrum bir dünya markasıdır. Bodrum'da müzik olmazsa olmaz. Türkülerimizle, horonlarımızla, zeybeklerimizle yadırgandık. Ahmet Kaya şarkılarıyla bile yadırgandık. ‘Çok iğrenç türküler söylüyorsunuz' dediler, ‘varoşsunuz' dediler. Ama biz varoş değiliz. Biz kardeşlik ve barış için şarkı söylüyoruz. Bayrağımızı seviyoruz" dedi.

Sanatçı baskılara daha fazla dayanamadı! Davulunu kırarak sahneden indi

Akkaş, yaşanan tepkilere üzüldüğünü belirterek, "Macit Diyarbakırlıdır, ben de Diyarbakırlıyım. O kadar yurtsever, ülkesini seven biridir ki anlatamam. Ama bu yapılanları esefle kınıyorum. Ülkemin her tarafı benimdir, Bodrum da benimdir. Yunan müziğini severim, dinlerim, keyif alırım. Ama illa onu dinlemek isteyen varsa, Kos'a gidebilir. Burası Türkiye. Benim her toprağımın her yerinin müziği vardır. Bu ülkede dedelerimiz, atalarımız savaşmış. Bu bayrak bizimdir. Kendi türkülerimize, müziğimize, özümüze sahip çıkmazsak yazık bize" ifadelerini kullandı.

Bodrum'un eğlence kenti olduğunu belirten Akkaş, "Asıl önemli olan şu; insanlar Bodrum'a gece yarısı yatmaya mı geliyor? Bodrum'da gece yarısında kimse yatmaz. Burası eğlence yeri. Buna rağmen bir tane değil, yüzlerce şikâyet oldu. Daha müziğe başlamadan şikâyetler gelmeye başladı" dedi. Sokakta yürürken bile yadırgandığını aktaran sanatçı, "Burası türkü yeri mi?, Burası çiğ köfte yeri mi? dediler. Oysa Urfa da burada, Diyarbakır da burada. Bunlara çok üzüldüm, çok kırıldım. Keşke bunlar yaşanmasaydı" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi
ETİKETLER
#bodrum
#türk müziği
#Ekin Akkaş
#Müziğe Karşı Baskı
#Şikâyetler
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.