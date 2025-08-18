Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi

Seslendirdiği; 'Unutulur', 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' şarkısıyla 1970'li yıllara damgasını vuran pop müziği şarkıcısı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. Nilüfer, Selda Bağcan ve Atiila Atasoy gibi isimler de üzüntülerini dile getirdi.

Nilüfer, "Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim" dedi.

Selda Bağcan "Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun." dedi.

Melike Demirağ, "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" dedi.

Atilla Atasoy, "Ah Banu'cuğumuz da gitmiş. Yıldızlar yoldaşı, mekânı cennet olsun." dedi.