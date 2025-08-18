Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi

Ünlü sanatçı Banu Kırbağ 74 yaşında hayatını kaybetti. İlk Türk kadın aranjör olan Kırbağ'ın ölümü sanat dünyasını da büyük üzüntüye boğdu.

Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi
18.08.2025
18.08.2025
saat ikonu 14:41

Seslendirdiği; 'Unutulur', 'Ölsem de Bir Kalsam da Bir' şarkısıyla 1970'li yıllara damgasını vuran pop müziği şarkıcısı Banu Kırbağ, hayatını kaybetti. , Selda Bağcan ve Atiila Atasoy gibi isimler de üzüntülerini dile getirdi.

SANATÇI BANU KIRBAĞ HAYATINI KAYBETTİ

Nilüfer, "Sevgili Banu Kırbağ'ın vefatını duydum ve çok üzüldüm. Benim de bir tanesini çok severek söylediğim ne güzel şarkılar bıraktı bizlere. Allah'tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlar dilerim" dedi.

Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi

Selda Bağcan "Bestelerini seslendirdiğim sevgili arkadaşım Banu Kırbağ, mekânın cennet olsun." dedi.

Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi

Melike Demirağ, "Gençlik yıllarımın can arkadaşı, meslektaşım, eski eltim, dostum Banu'cuğum veda etmiş bu aleme. Ruhu ışıklarda olsun. Başka boyutlarda sevdikleriyle buluşsun. Seni çok sevdik. Unutulmaz şarkınla unutulmayacaksın" dedi.

Banu Kırbağ hayatını kaybetti! Ünlü isimlerden peş peşe paylaşım geldi

Atilla Atasoy, "Ah Banu'cuğumuz da gitmiş. Yıldızlar yoldaşı, mekânı cennet olsun." dedi.

ETİKETLER
#nilüfer
#müzik
#ölüm
#vefat
#türk sanat müziği
#Banu Kırbağ
#Pop Müziği
#Nefes Ain
#Selda Bağcan
#Banu Kırbağ
#Pop Müziği
#Selda Bağcan
#Atilla Atasoy
#Magazin
