Sanatçı Nurettin Rençber'in yeğeni Osman Aydın evinde ölü olarak bulundu

Ay Düşünce, İçimdeki Ateş, Yürürüm, Eski Yara, Ağlama Yar ve Ezo gibi şarkıların sahibi şarkıcı Nurettin Rençber'in sağlık merkezi doktoru olan yeğeni Dr. Osman Aydın evinde ölü olarak bulundu.

NURETTİN RENÇBER'İN YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Türk halk müziği sanatçısı Nurettin Rençber'in Mersin'in Erdemli ilçesinde görev yapan yeğeni aile sağlığı merkezi doktoru Dr. Osman Aydın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Limonlu Mahallesindeki aile sağlığı merkezinde görevli doktorlardan Dr. Osman Aydın, aile sağlığı merkezine gelmeyince mesai arkadaşları kaldığı sitenin yetkililerini aradı.

Bunun üzerine site görevlisi evi kontrol edince doktorun evinden çıkmadığı anlaşıldı. Olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri çağrıldı. Eve giren ekipler doktorun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Dr. Osman Aydın'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Aydın'ın tek başına yaşadığı, sanatçı Nurettin Rençber'in de yeğeni olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

NURETTİN RENÇBER KİMDİR?

12 Şubat 1960 Nurettin Rençber, Mersinlidir. Müzikle tanışması ilk olarak 1977'de bağlama ile oldu. Çocukluğunun çoğu Mersin'de geçti. Liseyi bitirdikten sonra babasının bekçiliğini yaptığı bez fabrikasında çalıştı. 1981'de girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden 1985'te felsefe öğretmeni olarak mezun oldu.