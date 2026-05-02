Sanatçı Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gören sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Özer'in cenazesine, Oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda kişi katıldı.

Özer'in kardeşi Zerrin Özer, araç içinde tören yerinde bir süre beklerken sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine katılamadan araçla birlikte tören yerinden ayrıldı.

"Ani bir beyin kanaması oldu"

Cenaze töreninde konuşan Oğlu Kamuran Hakan Rizeli, "Annem uzun süredir diyaliz hastasıydı, onun vücuda verdiği bir yorgunluk vardı. 50 gündür de başka bir sebepten dolayı hastane sürecimiz vardı. Toparlıyor gibi umuyorduk iyiye gidiyordu durumu ama işte takdiri ilahi. Ani bir beyin kanaması oldu onun sonucu dayanamadı vücut, vefat etti dedi. Pandemi süreciyle birlikte annem Marmaris'te yalnız yaşıyordu, son 5-6 senedir birlikte yaşıyorduk. Çok şaşkınız zamana ihtiyacımız var. Tüm sevenlerine teşekkür ederim" dedi.

"İnsan olarak çok güzel bir insandı"

Cenaze törenine katılan Selami Şahin, "Kalbi yüreği çok güzeldi, üzülmemek elde değil. Allah mekanını cennet eylesin, ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.