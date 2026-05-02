Magazin
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Sanatçı Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir diyaliz tedavisi gören 79 yaşındaki Türk pop müziği sanatçısı Tülay Özer Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 15:36

nedeniyle bir süredir diyaliz tedavisi gören sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Özer'in cenazesine, Oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçı Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda kişi katıldı.

HABERİN ÖZETİ

Sanatçı Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören sanatçı Tülay Özer 79 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçı Tülay Özer, böbrek yetmezliği ve ani beyin kanaması sonucu 79 yaşında vefat etti.
Özer'in cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Cenazeye oğlu Kamuran Hakan Rizeli, sanatçılar Selami Şahin, Zeynep Mansur, Atilla Atasoy ve çok sayıda kişi katıldı.
Tülay Özer'in kardeşi Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine katılamadı.
Oğlu Kamuran Hakan Rizeli, annesinin uzun süredir diyaliz hastası olduğunu ve hastane sürecinin ardından ani bir beyin kanaması geçirdiğini belirtti.
Selami Şahin, Tülay Özer'i 'insan olarak çok güzel bir insan' olarak tanımladı.
Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Özer'in kardeşi Zerrin Özer, araç içinde tören yerinde bir süre beklerken sağlık sorunları nedeniyle cenaze törenine katılamadan araçla birlikte tören yerinden ayrıldı.

"Ani bir beyin kanaması oldu"

Cenaze töreninde konuşan Oğlu Kamuran Hakan Rizeli, "Annem uzun süredir diyaliz hastasıydı, onun vücuda verdiği bir yorgunluk vardı. 50 gündür de başka bir sebepten dolayı hastane sürecimiz vardı. Toparlıyor gibi umuyorduk iyiye gidiyordu durumu ama işte takdiri ilahi. Ani bir beyin kanaması oldu onun sonucu dayanamadı vücut, vefat etti dedi. Pandemi süreciyle birlikte annem Marmaris'te yalnız yaşıyordu, son 5-6 senedir birlikte yaşıyorduk. Çok şaşkınız zamana ihtiyacımız var. Tüm sevenlerine teşekkür ederim" dedi.

"İnsan olarak çok güzel bir insandı"

Cenaze törenine katılan Selami Şahin, "Kalbi yüreği çok güzeldi, üzülmemek elde değil. Allah mekanını cennet eylesin, ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
