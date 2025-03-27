Şarkıcı Atiye'den ilk göz ağrısına doğum günü sürprizi! 3 kızı da annelerinin kopyası

Şarkıcı Atiye’nin en büyük kızı Ferahfeza'nın yeni yaşını sosyal medyadan kutladı. Ünlü şarkıcı, 6 yaşına giren kızının doğum günü kutlamasını sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde 3. kızını kucağına alan Atiye, son paylaşımıyla takipçilerini mest etti. üç kızıyla birlikte pembe giyinen Atiye duygusal bir paylaşım yaptı.

ATİYE'DEN KIZLARIYLA POZ VERDİ

"Ya Habibi, "Salla" "Don't think" ve "Soygun Var" gibi şarkılarıyla popüler Atiye, kızının doğum gününü kutladı. Bugün 6'ncı yaş gününü kutlayan kızına özel bir parti düzenleyen şarkıcı Atiye, 3 kızıyla birlikte poz verdi.

2018 yılında ise hayatını prodüktör Erol Sebebci ile evlenen Atiye geçtiğimiz aylarda üçüncü kızı Rum'yi dünyaya getirdi. Ünlü şarkıcı, bugün kızı Ferahfeza'nın altıncı yaş gününü kutladı.

Şarkıcının paylaşımında, "Bir kelebek dokundu hayatımıza… 6 yıl önce dünyaya gelen Ferahfeza'mız, özgür ruhunla, ışığınla hep uç… 🦋💕İyi ki doğdun 🎂" ifadelerini kullandı. Şarkıcı Atiye'nin üç kızının da annelerine olan benzerliğine de yorum yağdı.