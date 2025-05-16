Şarkıcı Chris Brown tutuklandı

Superhero, Go Crazy, Loyal gibi şarkıların sahibi Chris Brown'un Londra'daki bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw, ile kavga ettiği iddia edildi. Müzik yapımcısı Abe Diaw,2023'te The Sun'a yaptığı açıklamada Chris Brown'ın kendisine şişeyle vurduğunu, ardından yere düşen kendisini yumruklayıp tekmelediğini iddia etti.

CHRIS BROWN TUTUKLANDI

36 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 19 Şubat 2023’te Mayfair bölgesindeki bir kulüpte Abe Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edildi. Diaw, tutuklanan Brown'a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.



Brown’ın, Haziran ayında başlayacak olan 'Breezy Bowl XX' adlı 20'nci yıl turnesi kapsamında İngiltere’de Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow’da sahneye çıkması planlanıyordu.