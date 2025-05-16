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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Chris Brown tutuklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Chris Brown, tutuklandı. R&B yıldızı Chris Brown, Londra'daki bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw’a şişeyle saldırdığı iddiasıyla Manchester'daki otelde tutuklandı.

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Şarkıcı Chris Brown tutuklandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 10:47

Superhero, Go Crazy, Loyal gibi şarkıların sahibi Chris Brown'un Londra'daki bir gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw, ile kavga ettiği iddia edildi. Müzik yapımcısı Abe Diaw,2023'te The Sun'a yaptığı açıklamada Chris Brown'ın kendisine şişeyle vurduğunu, ardından yere düşen kendisini yumruklayıp tekmelediğini iddia etti.

CHRIS BROWN TUTUKLANDI

36 yaşındaki ABD'li şarkıcı, 19 Şubat 2023’te Mayfair bölgesindeki bir kulüpte Abe Diaw’a aniden saldırarak başına şişeyle vurduğu, ardından da yerde yatarken yumruk ve tekmelerle dövdüğü iddia edildi. Diaw, tutuklanan Brown'a 16 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Şarkıcı Chris Brown tutuklandı


Brown’ın, Haziran ayında başlayacak olan 'Breezy Bowl XX' adlı 20'nci yıl turnesi kapsamında İngiltere’de Manchester, Cardiff, Londra, Birmingham ve Glasgow’da sahneye çıkması planlanıyordu.

Şarkıcı Chris Brown tutuklandı
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Sıkça Sorulan Sorular

CHRIS BROWN KAÇ YAŞINDA?
5 Mayıs 1989 doğumlu Chris Brown, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, rapçi, dansçı ve oyuncu. 2004 yılında Jive Records ile sözleşme imzalayan Brown, ertesi yıl kendi adını taşıyan ilk stüdyo albümünü çıkardı. Albüm, ABD Billboard 200'de iki numaraya yükseldi ve daha sonra Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından çift platin olarak sertifikalandı ve dünya çapında üç milyon kopya sattı
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