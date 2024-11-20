20 Kasım 2024 09:42 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:46

Şarkıcı Duygu kiraz hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini menajeri duyururken, genç sanatçının geçirdiği epilepsi krizinin ardından kaldırıldığı hastane hayatını kaybettiği öğrenildi.

Duygu Kiraz'ın menajeri yaptığı paylaşımda, "Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor" derken Film-San Vakfı da sosyal medya​ hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

ŞARKICI DUYGU KİRAZ HAYATINI KAYBETTİ

Duygu Kiraz'ın ölüm haberini duyuran menajeri yaptığı paylaşımda, "Bu hayatımın en zor paylaşımı. Duygum, kardeşim inanamıyorum. Elim de dilim de gitmiyor haberini yayınlamaya. Canım çok acıyor. Kuzum hakkın rahmetine kavuştu. Yarın (bugün) Sultan Murat Camii'nden kaldırılacaktır o küçücük bedeni... İkindide gelmek isteyen son görevini yapmak isteyen dostlarına arkadaşlarına duyurulur." dedi.