TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Şarkıcı Güllü'nün kızının eski nişanlısı serbest bırakılmıştı! Tuğberk Gülter'den dikkat çeken açıklama geldi

Yalova’da pencereden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada, "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konuyla ilgili ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" dedi.

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

ESKİ NİŞANLIYA ADLİ KONTROL KARARI

Güllü ismiyle tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklamış, olayı Gülter'in yaptığını söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi cezası verilmişti.
Olayla ilgili Yalova'da ifade vermeye çağrılan Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ifade sonrası 'Kasten öldürmeye azmettirme' şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı burada savcılık ifadesinin çıkarıldığı mahkemece kararıyla serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında yurtdışı çıkış yasağı kararı da verildi.

Şarkıcı Güllü’nün kızının eski nişanlısı serbest bırakılmıştı! Tuğberk Gülter'den dikkat çeken açıklama geldi

Soruşturmayla ilgili Yalova Adliyesi'ne bilgi akmak için gelen sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gülter, dün Kervan Eminoğlu'nun gözaltına alındığını öğrendiğini ve sabahında da Yalova'ya geldiğini söyledi. Gülter, süreçle ile ilgili savcılardan bilgi almak üzere adliyeye geldiğini vurguladı.

"SAVCILIK MAKAMI BU KARARI VERDİYSE BİR BİLDİĞİ VARDIR

Gülter, Eminoğlu hakkındaki azmettiricilik iddiasıyla ilgili ise, "Ben bu konuda kendi düşüncemi aktarmayayım. Zaten avukatlarım gerekli işlemleri kendileri hakkında başlatılacak. Keza savcılık makamı, yetkili makamlar da zaten bu işin en doğrusunu, noktası noktasına tespitini bilen kişiler" dedi.

"KARDEŞİMLE İLETİŞİMİ KOPARDIM"

Gülter, cezaevine gittiğini ve kardeşinin kıyafetlerini teslim ettiğini fakat görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Gülter, kardeşiyle iletişimini kopardığını da kaydetti. Sanık Kervan Eminoğlu ile göz göze gelmek istediğini fakat şahsın gözlerini kendinden kaçırdığını da anlattı. Gülter, "Açıkçası tutuklanmasını bekliyordum ama savcılık makamı bu kararı verdiyse bir bildiği vardır, bu sebepten dolayı vermiştir" diye konuştu.

Şarkıcı Güllü’nün kızının eski nişanlısı serbest bırakılmıştı! Tuğberk Gülter'den dikkat çeken açıklama geldi

TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER: TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUM

Gülter, savcılığın yoğun bir şekilde çalıştığını ve en doğru kararı vereceğini kaydederek, "Önce Allah'ın sonra Türk yargısına güveniyorum. Keşke annem ölmeseydi" dedi.
Avukat Aycan Sevsay ise Tuğberk Gülter'in dosyada müşteki sıfatı ile yer aldığını ve dosyayı takip ettiğini söyledi.

