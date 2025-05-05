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 | Dilek Ulusan

Şarkıcı Hatice itiraflarını sıraladı: Ramiz resim çerçevesini kafamda kırdı

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin YouTube kanalına konuk olan şarkıcı Hatice, itiraflarıyla sosyal medyada gündem oldu. Hatice, "İkinci eşim Ramiz Bey, evde asılı olan vefat eden ilk eşim Güney'in yer aldığı fotoğraf çerçevesini kafamda kırdı" diyerek şiddet gördüğünü belirtti.

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Şarkıcı Hatice itiraflarını sıraladı: Ramiz resim çerçevesini kafamda kırdı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 13:57

Hani Gitmeyecektin, Yalan, Çıt Çıt ve Eller Yansın gibi şarkıların sahibi Hatice, sevdiklerinin vefatıyla zor geçirdiğini belirtti. İlk eşini kaybettikten sonra kendi toplamakta güçlük çektiğini belirten Hatice, ikinci eşinden şiddet gördüğünü itiraf etti.

ŞARKICI HATİCE VEFAT EDEN EŞİ HAKKINDA KONUŞTU

Esra Ezmeci'nin "Üst üste gelen bunca acıyla nasıl başa çıkabildin ?" sorusuna ise, "Allah'a olan inancım güçlü olmasaydı, Güney'in arkasından bende vefat ederdim." yanıtını verdi. "Yılların verdiği bu üzüntülerden sonra Ali Kemal Beyle yeniden mutluluğu yakaladığım için çok şükür. Fakat onu da kaybetmek duygusunu düşünmek bile içimi acıtıyor. Evli değiliz şu an ama o benim eşim. İkinci bir eş kaybı duygusunu yaşamak beni bitirir." cevabını verdi.

Şarkıcı Hatice itiraflarını sıraladı: Ramiz resim çerçevesini kafamda kırdı

İkinci eşinden şiddet gördüğünü de itiraf eden Hatice, "İkinci eşim Ramiz Bey, evde Güney'le olan fotoğraf çerçevesini kafamda kırdı. Ali Kemal ise Güney'i mezarında ziyaret ederken bile bana eşlik ediyor. " cevabını verdi.

Şarkıcı Hatice itiraflarını sıraladı: Ramiz resim çerçevesini kafamda kırdı

Uzman Psikolog Esra Ezmeci'nin "Bir ay önce başına gelen botoks zehirlenmesi konusuyla başlamak istiyorum. Şimdi nasılsın ?" demesi üzerine şarkıcı Hatice " Diş sıkma problemi yaşıyorum. Masseter botoksu yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı. Yaptırdıktan iki gün sonra bacak ve kollarımda hissizlik, çiğneyememe, yutamama, konuşamama başladı. Bir ayı geçti hala merdiven çıkamıyorum. Konuşmam tam düzelmedi. Yaptırdığım doktor normal geçer diyor. İyi de daha öncede yaptırdım. İlk defa böyle oldu. Henüz tam olarak geçmedi." dedi.

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Sıkça Sorulan Sorular

ŞARKICI HATİCE KAÇ KEZ EVLENDİ?
Şarkıcı Hatice, ilk evliliğini 2001 yılında Güney Aydan ile yaptı. Güney Aydan 2003 yılında ise hayatını kaybetti. Hatice ikinci evliliğini ise 2007 yılında yaptı ve 2008 yılında ise boşandı.
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