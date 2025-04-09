Şarkıcı Sevinç Eratalay gözaltına alındı

Şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Eratalay sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı.

Şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay, sabah saatlerinde Antalya'da gözaltına alındı. Eratalay'ın sosyal medya hesabından Kızıldere Katliamı'nın yıldönümüne ilişkin paylaşımı sebebiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Antalya’da bulunan evine gelen polisler tarafından gözaltına alınan Eratalay, Antalya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SEVİNÇ ERATALAY KİMDİR?

Şarkıcı ve besteci Sevinç Eratalay 1959 yılında Tefenni, Burdur’da doğdu. 1980 yılında İzmir Buca Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü Piyano ve Şan Bölümü'nden mezun oldu. Arif Sağ, Ahmet Koç, Mehmet Gümüş, Onur Akın, Tuncay Akdoğan, Yavuz Bingöl, Selda Bağcan gibi isimlerle birlikte çalıştı.