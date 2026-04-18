Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Simge Sağın, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İfadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine gönderilen Simge Sağın hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Şarkıcının avukatı Eda Salman, Simge Sağın'ın uyuşturucu testiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporu paylaştı.
'Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur. Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup, müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir. Buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Öte yandan Simge Sağın'ın gözaltındayken "Erkek arkadaşım İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde ifade vermişti.
Aynı soruşturmada gözaltına alınan DJ İlkay Şencan da ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf edip, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" ifadelerini kullanmıştı.