İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Simge Sağın, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu İstanbul'da ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporu, Simge Sağın'ın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu. Sağın, ifadesinde erkek arkadaşı İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu madde bulduğunu ve kendisinin kullandığından haberdar olmadığını belirtmişti. Aynı soruşturmada gözaltına alınan DJ İlkay Şencan ise Simge Sağın'ın bu konudan haberi olmadığını ve kullandığını dahi bilmediğini ifade etmişti. Simge Sağın hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

İfadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine gönderilen Simge Sağın hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Şarkıcının avukatı Eda Salman, Simge Sağın'ın uyuşturucu testiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporu paylaştı.

'Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur. Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup, müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir. Buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

"ERKEK ARKADAŞIMIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Öte yandan Simge Sağın'ın gözaltındayken "Erkek arkadaşım İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde ifade vermişti.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan DJ İlkay Şencan da ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf edip, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" ifadelerini kullanmıştı.