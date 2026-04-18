Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Geçen hafta uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu çıktı. Simge'nin avukatı Eda Salman, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporları paylaştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 08:28
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 08:37

İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 Nisan'da ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Simge Sağın, Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örnekleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan kan ve saç örneklerinin sonuçları belli oldu.
Adli Tıp Kurumu raporu, Simge Sağın'ın uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığını açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koydu.
Sağın, ifadesinde erkek arkadaşı İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu madde bulduğunu ve kendisinin kullandığından haberdar olmadığını belirtmişti.
Aynı soruşturmada gözaltına alınan DJ İlkay Şencan ise Simge Sağın'ın bu konudan haberi olmadığını ve kullandığını dahi bilmediğini ifade etmişti.
Simge Sağın hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

İfadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine gönderilen hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Şarkıcının avukatı Eda Salman, Simge Sağın'ın uyuşturucu testiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporu paylaştı.

'Yürütülen soruşturma kapsamında müvekkil Simge Sağın hakkında alınan Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda, müvekkilin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı hususu açık ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur. Bu gelişme, daha önce kamuoyu ile paylaştığımız açıklamalarımızla da uyumlu olup, müvekkilin anılan iddialarla herhangi bir ilgisi veya dahli bulunmadığını teyit eder niteliktedir. Buna rağmen gerçeğe aykırı şekilde yapılan haber ve yorumlara karşı tüm yasal haklarımızın saklı olduğunu bir kez daha hatırlatırız. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"ERKEK ARKADAŞIMIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI BİLMİYORDUM"

Öte yandan Simge Sağın'ın gözaltındayken "Erkek arkadaşım İlkay Şencan'ın çantasında uyuşturucu maddeyi buldular. Ben onun kullandığını bilmiyordum. Aynı zamanda çanta içerisinde uyuşturucu madde olduğundan haberdar değildim. Uyuşturucu madde kullanmıyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." şeklinde ifade vermişti.

Şarkıcı Simge Sağın'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Aynı soruşturmada gözaltına alınan DJ İlkay Şencan da ödül töreninden sonra gizlice uyuşturucu madde kullandığını itiraf edip, "Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir" ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
#simge sağın
#Adli Tıp Raporu
#Yurt Dışı Çıkış Yasağı
#Uyuşturucu Soruşturması
#İlkay Şencan
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.