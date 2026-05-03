Magazin
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Saygı1 gecesinde Mela Bedel ve Mustafa Sandal arasındaki konuşma geceye damgasını vurdu! İsim krizi çıktı

Mustafa Sandal için düzenlenen “Saygı 1” konserinde Mela Bedel’in tavrı geceye damgasını vurdu. Sanatçının 32 yıllık kariyerine ithaf edilen konserde müzik dünyasından birçok ünlü bir araya geldi. Sanatçılar Sandal’ın birbirinden hit parçalarını seslendirdi.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 07:51
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 07:56

için düzenlenen “Saygı 1” konseri, müzik dünyasını bir araya getirirken gecenin en dikkat çeken anı Mela Bedel’in sahnedeki tavrı oldu. 32 yıllık müzik kariyerine saygı niteliği taşıyan gecede, birçok ünlü isim sahne alarak Sandal’ın hafızalara kazınan hit şarkılarını kendi tarzlarıyla yorumladı. Performansların öne çıktığı konserde, Bedel’in sahnedeki yaklaşımı ise geceye damga vuran detay olarak konuşuldu.

SAYGI1 GECESİNDE MELA BEDEL VE MUSTAFA SANDAL DİYALOĞU GÜNDEM OLDU

Mustafa Sandal’ın hit şarkıları, yaklaşık 30 farklı sanatçı tarafından kendi tarzlarıyla yeniden yorumlandı. Sefo, Gülben Ergen, Berkay, Ziynet Sali, Karsu, Atiye, Fatma Turgut ve Murat Dalkılıç’ın sahne aldığı performanslar izleyiciden tam not aldı.

Gecede sahneye çıkan genç isimlerden Mela Bedel de dikkat çeken performanslardan birine imza attı. Nostalji ile yeni nesil yorumların buluştuğu anlar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ancak geceye damga vuran asıl detay, Mela Bedel ile Mustafa Sandal arasında geçen kısa diyalog oldu. Bedel’in, sanatçının adını yanlış telaffuz ettiğini düşünmesi üzerine verdiği tepki dikkat çekti. “Bana Mela mı dediniz, Melağa mı?” sözleri karşısında Mustafa Sandal’ın şaşkınlık yaşadığı görülürken, sahnede kısa süreli bir gerilim hissedildi. Mela Bedel ise “Küstük mü?” diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Sosyal medyada gündem olmasıyla Mustafa Sandal bu açıklamayı yaptı:

Saygı1 gecesinde sevgili Mela Bedel'in bana saygısızlık yaptığı şeklinde haberlerin ve lince varan binlerce yorumun varlığını ekibim bana iletti. Ben, Mela kardeşimin o anki heyecanına verdim, onu överek ortamı yumuşattım ve herhangi bir saygısızlık olarak görmedim. Lütfen, siz de genç müzisyen kardeşimizin heyecanını maruz görün ve akıllarınızda şarkıya kattığı bu güzel yorum kalsın. Böyle bir yeteneği kazanalım, üzmeyelim. Ben Mela kardeşimden razıyım, siz de razı olun. Ayrıca, ismini doğru söyledim.

MELA BEDEL KİMDİR?

Mela Bedel, son dönemde Türk pop ve alternatif müzik sahnesinde yükselişe geçen genç isimler arasında yer alıyor. Kendine has vokal tarzı ve sahne performansıyla özellikle genç dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Müzik yolculuğuna dijital platformlarda yayımladığı parçalarla adım atan Bedel, kısa sürede sosyal medyada geniş bir kitleye ulaşarak dikkatleri üzerine topladı. Modern pop çizgisini alternatif dokunuşlarla harmanlayan müziği, onu yeni nesil sanatçılar arasında öne çıkaran unsurların başında geliyor.

Sahnedeki enerjisiyle de adından söz ettiren Bedel, farklı projelerde yer alarak kariyerini aktif biçimde sürdürüyor. Son dönemde katıldığı konser ve etkinliklerle görünürlüğünü artıran genç sanatçı, müzik dünyasındaki yükselişini devam ettiriyor.

