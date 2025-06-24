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 | Dilek Ulusan

Şebnem Bozoklu kavga iddialarına üstü kapalı cevap verdi! Fırat Çelik'in yorumu dikkat çekti

Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in kavga ettiği ve çıkan arbedede Şebnem Bozoklu'nun sandalyeden düştüğü iddia edildi. Bozoklu'dan konuyla ilgili esprili açıklama geldi.

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Şebnem Bozoklu kavga iddialarına üstü kapalı cevap verdi! Fırat Çelik'in yorumu dikkat çekti
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:00

Başrollerinde; Şebnem Bozoklu, Nilperi Şahinkaya, Seda Bakan, Ecem Erkek, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Gelin Takımı 2'nin çekimleri, Ege bölgesinde sürüyor. Çekimler devam ederken, Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıktığı iddia edildi. Konuyla ilgili ilk açıklama Şebnem Bozoklu'dan geldi.

KAVGA İDDİALARINA İLK CEVAP GELDİ

Romantik komedi türündeki filmin setinde, iki oyuncunun kavga ettiği iddia edildi. İddiaya göre; Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik arasında kavga çıkmış, o sırada yaşanan arbedede Şebnem Bozoklu sandalyeden düşmüştü.

Şebnem Bozoklu kavga iddialarına üstü kapalı cevap verdi! Fırat Çelik'in yorumu dikkat çekti

Yaşanan tartışmanın küçük çapta olduğu ve Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik'in ertesi sabah yeniden bir araya gelerek aralarındaki sorunu çözdüğü iddia edildi. Şebnem Bozoklu ise sandalyeden düştüğü iddialarını da yalanladı.

Şebnem Bozoklu kavga iddialarına üstü kapalı cevap verdi! Fırat Çelik'in yorumu dikkat çekti

Şebnem Bozoklu, "Abla, iyi misin sandalyeden düşmüşsün" şeklindeki yoruma karşılık; "Yok be ablam" diyerek gülme emojisi paylaştı. Fırat Çelik de emojilerle iddialarını yalanlar nitelikteydi.

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