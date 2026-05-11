Uzun zamandır sahnelere çıkmayan Şebnem Ferah, İstanbul’da konser vereceğini duyurmasının ardından konser biletleri kısa sürede tükenmişti. Daha sonra rock müziğinin sevilen ismi İzmir’de de konser yapacağını açıkladı. İzmir de gerçekleşecek olan konserin detayları ve biletleri merak edilmeye başlandı. Arama motorlarında Şebnem Ferah’ın İzmir konseri hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı. Peki, Şebnem Ferah İzmir konser biletleri nereden alınır 2026? Şebnem Ferah İzmir konser ne zaman? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şebnem Ferah İzmir konser biletleri nereden alınır 2026? Şebnem Ferah İzmir konser ne zaman? Uzun zamandır sahnelerde olmayan Şebnem Ferah'ın İstanbul'un ardından İzmir'de de konser vereceği duyuruldu. Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra yeniden sahnelerle buluşuyor. İstanbul'daki konser biletleri 12 dakika içinde tükenmişti. Şebnem Ferah, 3 ve 27 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek. İzmir konseri 13 Haziran 2026'da İzmir Arena'da gerçekleşecek. İzmir konseri biletleri 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 12.00'de satışa çıkıyor. Biletler bubilet ve biletix üzerinden satılacak.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER BİLETLERİ NEREDEN ALINIR 2026?

Türk rock müziğin sevilen isimlerinden biri olan Şebnem Ferah, 6 yıldır sahnelere çıkmıyordu. Hayranları ve sevenleri tarafından merakla takip edilen Şebnem Ferah tamı tamına 6 sene sonra sahnelere çıkacağını ifade etti. Şebnem Ferah hayranlarını sevindiren bu haber sonrası İstanbul konseri gündemde sıklıkla yer almıştı.

3 Haziran 2026 tarihinde konser vereceğini duyuran Şebnem Ferah, kısa sürede biletlerinin bitmesiyle sosyal medya da dikkat çekti. Şebnem Ferah’ın İstanbul biletleri 12 dakika içerisinde tükendi. Hayranları ve sevenleri tarafından kısa sürede biten biletleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Şebnem Ferah’ın ise hayranlarını tekrardan konser haberiyle sevindirdi.

Şebnem Ferah İzmir’ de de konser vereceğini duyurdu. Bu duyuru sonrası Şebnem Ferah’ın İzmir konserinin biletleri merak edilerek araştırılmaya başlandı. 3 ve 27 Haziran 2026 yılında yapacağı İstanbul konseri için KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşacak. Ünlü şarkıcının biletleri ise internette biletleri bubilet ve alternatif olarak biletix üzerinden satılıyor.

ŞEBNEM FERAH İZMİR KONSER NE ZAMAN?

İstanbul KüçükÇiftlik’te düzenlenecek olan Şebnem Ferah konseri, 6 yılın ardından sahnelere çıkıyor. Sosyal medyada konser duyurusu vermesinin ardından sahnelere geri döndüğünü ifade eden Şebnem Ferah, hayranları ve sevenleri tarafından fazla etkileşim aldı. Özellikle de İstanbul konseri için satışa açtığı biletler kısa sürede tükenerek dikkat çekti.

Şebnem Ferah hayranlarının çoğu kısa sürede biten biletlerden sonra kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Saha sonra başarılı isim 27 Haziran’da tekrardan sevenleriyle buluşacağının bilgisini duyurdu. Bu duyuru sonrası farklı şehirlerde de konser vereceğini duyurmuştu.

Öyle ki Şebnem Ferah’ın bir sonraki konser yeri merakla bekleniyordu. Şebnem Ferah 13 Haziran 2026’da İzmir’de de konser verecek. İzmir’de de konser verecek olan Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından çıktığı en özel turnelerden biri olacak. 13 Haziran’da olacak konserin bilet satışları 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü 12.00 satışa çıkıyor.

İzmir Arena’da gerçekleşecek olan konser de İstanbul’daki konser yoğunluğunun meydana gelmemesi için 11 Mayıs 2026 Pazartesi yani bugün satışa sunuluyor. İzmir konseri için bilet alacakların ellerini hızlı tutmalılar. Çünkü İzmir konserinin biletleri de İstanbul’daki gibi hemen bitebilir.