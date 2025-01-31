Seda Bakan ile Hadise'nin arası mı açıldı? İddialara son noktayı ünlü oyuncu koydu

31 Ocak 2025 14:41 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:41

Esas Oğlan dizisinde birlikte rol alan Seda Bakan ile Hadise, galaya aynı kıyafetle gelmiş ve konuk oldukları programda dostluklarından bahsetmişti. İki ünlü ismin arasının açıldığı iddialarına ise Seda Bakan'dan yalanlama geldi.

Hadise ve Seda Bakan'ın başrolünde yer aldığı Esas Oğlan dizisi hem eleştiri almış hem de bazı kesimler tarafından beğenilmişti. Yakın arkadaş oldukları bilinen Seda Bakan ile Hadise galaya herhangi biri daha ön plana çıkmasın diye aynı elbiseyi giymeyi tercih etmişlerdi. Dostluklarını her yerde anlatan iki ismin arasının bozulduğu iddia edilmişti.

SEDA BAKAN VE HADİSE'NİN ARASI MI BOZULDU?

Esas Oğlan dizisini seven kadar eleştiren isimler de yer aldı. Film yayınlandıktan sonra Seda Bakan'ın "Son projede harcattın kendini" yorumu beğenmesiyle Hadise ile arasının bozulduğu iddia edilmişti. Seda Bakan'ın yorumu yanlışlıkla mı yoksa bilerek mi beğendiği konuşulurken, ilk açıklama geldi.

Hakkında çıkan iddialara da cevap Seda Bakan, "Hiç öyle bir şey yok. Ben onu çok seviyorum. Biz birbirimizin samimiyetine çok inanıyoruz. Bizim arkadaşlarımı dizi setinde başlamadı. "açıklama yaptı. Bizimkisi de kızlara yapılmış bir diziydi. O beğenemedi bilmem bunlar önemli değil. Beğenen izler beğenmeyen izlemesin" dedi.