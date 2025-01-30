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Selin Ciğerci, rapçi Canbay'ı göz hapsine aldı, Aleyna Kalaycıoğlu küplere bindi! İddialara ilk açıklama geldi

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ocak 2025 16:22 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:27
Selin Ciğerci, rapçi Canbay&#039;ı göz hapsine aldı, Aleyna Kalaycıoğlu küplere bindi! İddialara ilk açıklama geldi

Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu, bir süredir aşk yaşadığı rapçi Canbay'ın son konserine katıldı. Konseri izlemeye gelen Selin Ciğerci'nin sevgilisi Canbay'a olan tavırlarından rahatsız olan Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise küplere bindiği iddia edildi. Çıkan haberlere ilk cevap ise Selin Ciğerci'den geldi.

Survivor yarışmasının ardından müzik piyasasına giren Aleyna Kalaycıoğlu, dün akşam sevgilisi rapçi Canbay'ın konserine gitti. 2. Sayfa'nın iddialarına göre; Rapçi Canbay'ı dinlemeye gelenler arasında yer alan Selin Ciğerci ünlü rapçiyi göz hapsine aldı ve eliyle kalp işareti yaparak dikkatini çekmeye çalıştı. 

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NUN SELİN CİĞERCİ SİNİRİ 

Selin Ciğerci'nin hareketlerinden rahatsız olan Aleyna Kalaycıoğlu, zor sakinleşti. İddialara göre; Bu anlarda ise Aleyna Kalaycıoğlu'nu rapçi Canbay'ın abisi sakinleştirdi. 

Selin Ciğerci, rapçi Canbay'ı göz hapsine aldı, Aleyna Kalaycıoğlu küplere bindi! İddialara ilk açıklama geldi - 1. Resim

Bu iddialar magazin manşetlerine bomba gibi düşerken Selin Ciğerci'den de anında açıklama geldi. Ciğerci sosyal medya hesabından 'Haber olmak isteyen lütfen iftira atmasın keşke gelseymiş niye tuttunuz ki kızı. Bir de kalp yapmışım çıkarın kamera görüntülerini. Lütfen hiç hoşlanmam böyle şeylerden' ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci, rapçi Canbay'ı göz hapsine aldı, Aleyna Kalaycıoğlu küplere bindi! İddialara ilk açıklama geldi - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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