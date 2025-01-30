Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber! Bakım merkezine yatırıldı

30 Ocak 2025 15:15 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:17

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevtap Parman'dan hayranlarını üzen haber geldi. Annesini kaybettikten sonra ağır bir depresyon geçiren Sevtap Parman, yaşadığı büyük üzüntünün ardından Alzheimer'a yakalandı.

Mum Kokulu Kadınlar, Günah Keçisi ve Paramparça gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman, 1980'li yıllara damga vuran oyuncular arasında yer aldı. 2011 yılında oyunculuğu bırakan Sevtap Parman'dan üzen haber geldi. 63 yaşındaki oyuncu, kariyerini bitirdikten sonra annesinin ölümüyle de ağır bir depresyon sürecine girdi.

SEVTAP PARMAN'DAN ÜZEN HABER

Oyunculuğa bıraktıktan sonra kendine küçük bir dükkan açan Sevtap Parman, annesinin vefatıyla da psikolojik tedaviler almaya başladı. Psikolojik tedavi almaya başlayan Sevtap Parman son 3 yıldır ise Alzheimer tedavisi görüyor.

Tedavisine evinde devam edilen oyuncu Sevtap Parman, kız kardeşi tarafından huzurevine yatırıldı. Sevtap Parman'ın Alzhemir tedavisine ise bakım evinde devam ediliyor.