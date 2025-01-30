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Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber! Bakım merkezine yatırıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: Habertürk.com
30 Ocak 2025 15:15 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:17
Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman&#039;dan üzen haber! Bakım merkezine yatırıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevtap Parman'dan hayranlarını üzen haber geldi. Annesini kaybettikten sonra ağır bir depresyon geçiren Sevtap Parman, yaşadığı büyük üzüntünün ardından Alzheimer'a yakalandı.

Mum Kokulu Kadınlar, Günah Keçisi ve Paramparça gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman, 1980'li yıllara damga vuran oyuncular arasında yer aldı. 2011 yılında oyunculuğu bırakan Sevtap Parman'dan üzen haber geldi. 63 yaşındaki oyuncu, kariyerini bitirdikten sonra annesinin ölümüyle de ağır bir depresyon sürecine girdi. 

SEVTAP PARMAN'DAN ÜZEN HABER 

Oyunculuğa bıraktıktan sonra kendine küçük bir dükkan açan Sevtap Parman, annesinin vefatıyla da psikolojik tedaviler almaya başladı. Psikolojik tedavi almaya başlayan Sevtap Parman son 3 yıldır ise Alzheimer tedavisi görüyor. 

Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber! Bakım merkezine yatırıldı - 1. Resim

Tedavisine evinde devam edilen oyuncu Sevtap Parman, kız kardeşi tarafından huzurevine yatırıldı. Sevtap Parman'ın Alzhemir tedavisine ise bakım evinde devam ediliyor. 

Yeşilçam oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber! Bakım merkezine yatırıldı - 2. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
2 Mart 1961 doğumlu Sevtap Parman, sinema ve dizi oyuncusudur. 1981’de Vizon dergisi güzeli seçilen Sevtap Parman, birçok sinema filminde ve TV dizisinde oynamıştır. Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile epey adından söz ettirmiştir. Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelmiştir.

 

Kaynak: Habertürk.com

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