Özcan Deniz sosyal medya hesaplarına erişemiyor! Abi kardeş kavgası başka bir boyuta taşındı

30 Ocak 2025 10:27 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:27

Menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaklaşık bir yıldır tartışma yaşayan Kızıl Goncalar dizisinin Levent'i Özcan Deniz, sosyal medya hesabından X ve Youtube adreslerinin elinden alındığını duyurdu. Deniz'in sosyal medya hesaplarının kontrolü, ağabeyinin sahibi olduğu Deniz Film'e aitti

Özgü Namal ile başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Levent rolüyle yer alan Özcan Deniz, sosyal medya hesaplarının çalındığını belirterek, "Hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde" dedi.

ÖZCAN DENİZ'İN SOSYAL MEDYA HESAPLARI ELİNDEN ALINDI

Özcan Deniz, yaptığı yeni açıklamada X ve YouTube adreslerine erişemediğini belirterek, "Özcan Deniz X hesabıma giriş sağlayamıyorum. Zaten kullanmadığım bir mecra. Fakat şu saatten sonra oradaki paylaşımları benim yapmadığımı, hesabın bilgilerini, eski sosyal medya sorumlusu kişinin, artık bünyesinde bulunmadığım Deniz Film'e verdiğini söylemesi ve şifrelere ulaşamadığımı bilmenizi isterim. Aynı şekilde Özcan Deniz, YouTube hesabım da haksız bir şekilde Deniz Film bünyesinde tutulmakta. Bu hesaplardan (X ve YouTube) herhangi bir paylaşımı benim yapmadığımı bilmenizi isterim" ifadelerine yer verdi.

ÖZCAN DENİZ TÜM AİLESİNİ SİLDİ

Özcan Deniz uzun süre menajerliğini yapan ağabeyi ile kavga etmiş ve "Siz kaç aile ferdi tarafından ihanete uğradınız? Kaç yıkım yaşattılar size ve tekrar ayağa kalktınız? Mutluluğunuz kaç kişinin mutsuzluğu oldu? Kaç en yakınınızdaki kişi sizi sadece gelir kapısı olarak gördü ve o kapıyı kapattığınızda adınızın yanına kocaman bir sıfır koydu?" diyerek paylaşım yapmıştı. Özcan Deniz daha sonra eşi ve oğluyla paylaşım yaparak "Benim tek ailem" notunu da düştü.