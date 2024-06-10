Seda Sayan bu sefer de cam yaptırdığı ustaya filtre yaptı!

10 Haziran 2024 19:40 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 19:48

Sosyal medya paylaşımlarında beraber fotoğraf çektirdiği ünlülerin yüzüne de filtre yapmasıyla konuşulan Seda Sayan bu defa evine gelen ustanın yüzüne filtre yaptı.

Evinin balkonunun camlarını yaptığı ustayla teşekkür videosu çeken Seda Sayan, kamerayı ustaya çevirince bir anda ustanın yüzü değişti. Sayan videoda "Bizim camlarımızı açılır kapanır en güzel şekilde Ömer abim yaptı" diyerek teşekkür etti.

Videoda kameranın döndüğü an yüzü bir anda gençleşti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.