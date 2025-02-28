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 | Dilek Ulusan

Seda Sayan yine filtreyi abarttı! Safiye Soyman'ı tanıyan olmadı

Yakın arkadaş olan Seda Sayan ile Safiye Soyman filtreli fotoğraf kareleriyle konuşulmaya devam ediyor. Safiye Soyman'ın doğum gününü kutlayan Seda Sayan, yine filtreyi abartınca sosyal medyanın diline düştü.

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Seda Sayan yine filtreyi abarttı! Safiye Soyman'ı tanıyan olmadı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 17:26

Bir süredir eşiyle beraber Dubai'de yaşayan Seda Sayan, Türkiye'ye her geldiğinde yakın arkadaşı Safiye Soyman ile buluşup çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Seda Sayan, son paylaşımıyla yine sosyal medyada gündem oldu.

SEDA SAYAN YİNE FİLTREYİ ABARTTI

Yaptırdığı estetiklerle çok konuşulan Seda Sayan, fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle de adından söz ettiriyor. Yakın dostu Safiye Soyman ile beraber sık sık paylaşım yapan Seda Sayan, son olarak Acun Ilıcalı'ya uyguladığı filtre ile günlerce konuşulmuştu.

Seda Sayan, yakın dostu Safiye Soyman’ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Seda Sayan, “Canım Safişimm melek kalpli arkadaşım. 35 yılım, dostum, ahiretliğim, iyi ki doğdun kuzum" notunu düştü. Seda Sayan, paylaştığı kareye fazla filtre uygulayınca takipçileri tanımakta güçlük çekti.

SEDA SAYAN'IN DUBAİ'YE TAŞINDI

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan 2022 yılında Çağlar Ökten ile evlenmişti. Mutlu bir evliliği olan Sayan iddiaya göre Dubai’ye taşınıyor. Ünlü isim Sarıyer'deki lüks villasını da satılığa çıkardı. Seda Sayan, evi için 7 milyon dolar istiyor.

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