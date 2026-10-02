Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:20

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

Ünlü rapçi Sefo’nun yasaklı madde taramasına ilişkin test sonucu belli oldu. Kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte yapılan incelemelerde, raporda yer alan maddelerin tamamının sonucunun negatif olduğu görüldü. Böylece Sefo’nun testinde pozitif bir bulguya rastlanmadığı ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 12:20

’nun yaptırdığı yasaklı madde tarama testine ilişkin laboratuvar raporunda, incelenen maddelerin hiçbirinde pozitif sonuç bulunmadığı kaydedildi. Raporda tüm sonuçların “negatif” olarak yer almasıyla birlikte, sanatçının test sonucuna ilişkin merak da giderilmiş oldu.

HABERİN ÖZETİ

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Sefo'nun yaptırdığı yasaklı madde tarama testinin laboratuvar raporu tamamlandı ve sonuçlar 'negatif' çıktı.
Laboratuvar raporu 19 Eylül 2026 tarihinde onaylandı.
Raporda incelenen maddelerin tamamında negatif sonuç elde edildi.
Sefo, ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.
Raporda serum, plazma, burun, üretral ve nazal sürüntü gibi numune türleri belirtildi.
Herhangi bir pozitif bulgu tespit edilmediği raporda yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

SEFO’NUN TEST SONUCU BELLİ OLDU! 

Sefo’nun testine ilişkin hazırlanan laboratuvar raporu 19 Eylül 2026 tarihinde onaylandı. Raporda yapılan taramalar sonucunda incelenen maddelerin tamamında negatif sonuç elde edildiği belirtildi. Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından konu yeniden gündeme gelirken, rapordaki ifadeler Sefo’nun testinde herhangi bir pozitif bulgu bulunmadığını gösterdi.

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

TESTİ MERAK EDİLİYORDU

Şarkıcı Seyfullah Sağır, sahne adıyla Sefo, ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Sefo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen süreçte çeşitli biyolojik örnekler üzerinden incelemeler yapılmıştı.

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

"EVİMDE DETAYLI ARAMA YAPILDI"

Süreç boyunca test sonuçları kamuoyunun gündeminde yer alırken, Sefo’ya ait raporun sonuçları da merak edilen başlıklardan biri olmuştu. 

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

Sefo süreçle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak evinin detaylı arandığının vurgusunu yaptı: "Evimde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmamıştır"

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Laboratuvar raporunda numune türleri bölümünde serum, plazma, burun, üretral ve nazal sürüntü ifadelerinin bulunduğu görüldü. Yapılan taramalar sonucunda ise incelenen maddelerin tamamında sonuç “negatif” olarak kayıtlara geçti.

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

Rapordaki sonuçların paylaşılmasıyla birlikte Sefo hakkında gündeme gelen test iddialarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut raporda herhangi bir pozitif bulgu tespit edilmediği belirtildi.

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

SEFO KİMDİR?

Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden biridir. 1998 yılında ’da dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı. Rap ve hip-hop tarzındaki çalışmalarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, özellikle dijital platformlarda yayınladığı şarkılarla dikkat çekti.

Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar"

Sefo, “Bilmem Mi?” adlı şarkısıyla Türkiye’de büyük bir çıkış yakaladı. Şarkının yanı sıra “Isabelle”, “Tutsak” ve “Affettim” gibi parçalarıyla da müzik listelerinde yer aldı. Kariyerini rap müzik alanında sürdüren sanatçı, konserleri ve yeni projeleriyle müzik gündemindeki yerini koruyor.
 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hepsi operasyon sonrası ilk kez kamerada: İşte Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Şarkıcı Sefo dahil 18 ünlü
Sefo sessizliğini bozdu! Çağla Boz’la ayrılığının perde arkasını ilk kez anlattı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Samsun
#Sefo
#Seyfullah Sağır
#Bilmem Mi
#Isabelle
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.