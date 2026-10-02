Sefo’nun yaptırdığı yasaklı madde tarama testine ilişkin laboratuvar raporunda, incelenen maddelerin hiçbirinde pozitif sonuç bulunmadığı kaydedildi. Raporda tüm sonuçların “negatif” olarak yer almasıyla birlikte, sanatçının test sonucuna ilişkin merak da giderilmiş oldu.

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HABERİN ÖZETİ Sefo’nun yasaklı madde test sonucu belli oldu! "Evimi detaylı aradılar" Şarkıcı Sefo'nun yaptırdığı yasaklı madde tarama testinin laboratuvar raporu tamamlandı ve sonuçlar 'negatif' çıktı. Laboratuvar raporu 19 Eylül 2026 tarihinde onaylandı. Raporda incelenen maddelerin tamamında negatif sonuç elde edildi. Sefo, ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Raporda serum, plazma, burun, üretral ve nazal sürüntü gibi numune türleri belirtildi. Herhangi bir pozitif bulgu tespit edilmediği raporda yer aldı.

SEFO’NUN TEST SONUCU BELLİ OLDU!

Sefo’nun testine ilişkin hazırlanan laboratuvar raporu 19 Eylül 2026 tarihinde onaylandı. Raporda yapılan taramalar sonucunda incelenen maddelerin tamamında negatif sonuç elde edildiği belirtildi. Test sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından konu yeniden gündeme gelirken, rapordaki ifadeler Sefo’nun testinde herhangi bir pozitif bulgu bulunmadığını gösterdi.

TESTİ MERAK EDİLİYORDU

Şarkıcı Seyfullah Sağır, sahne adıyla Sefo, ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Sefo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen süreçte çeşitli biyolojik örnekler üzerinden incelemeler yapılmıştı.

"EVİMDE DETAYLI ARAMA YAPILDI"

Süreç boyunca test sonuçları kamuoyunun gündeminde yer alırken, Sefo’ya ait raporun sonuçları da merak edilen başlıklardan biri olmuştu.

Sefo süreçle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak evinin detaylı arandığının vurgusunu yaptı: "Evimde yapılan detaylı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı gibi vücudumdan alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde de uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir maddeye rastlanmamıştır"

RAPORDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Laboratuvar raporunda numune türleri bölümünde serum, plazma, burun, üretral ve nazal sürüntü ifadelerinin bulunduğu görüldü. Yapılan taramalar sonucunda ise incelenen maddelerin tamamında sonuç “negatif” olarak kayıtlara geçti.

Rapordaki sonuçların paylaşılmasıyla birlikte Sefo hakkında gündeme gelen test iddialarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Mevcut raporda herhangi bir pozitif bulgu tespit edilmediği belirtildi.

SEFO KİMDİR?

Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden biridir. 1998 yılında Samsun’da dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyerine genç yaşlarda adım attı. Rap ve hip-hop tarzındaki çalışmalarıyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Sefo, özellikle dijital platformlarda yayınladığı şarkılarla dikkat çekti.

Sefo, “Bilmem Mi?” adlı şarkısıyla Türkiye’de büyük bir çıkış yakaladı. Şarkının yanı sıra “Isabelle”, “Tutsak” ve “Affettim” gibi parçalarıyla da müzik listelerinde yer aldı. Kariyerini rap müzik alanında sürdüren sanatçı, konserleri ve yeni projeleriyle müzik gündemindeki yerini koruyor.

