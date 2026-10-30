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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:52

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

Bilecik’te konser veren Sefo, bir hayranının İskoçya’da geleneksel etek (kilt) giydiği fotoğrafını pankart yaptığını görünce dikkat çeken bir tepki verdi. Ünlü rapçi, sahneye aldığı pankartı kısa süre sonra yere fırlattı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:44
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:52

Şarkıları ve sahne performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan , bu kez sırasında yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. ’te sahne alan rapçinin, bir hayranının kendisi için hazırladığı pankartı sahneye aldıktan sonra yere fırlatması izleyenlerin dikkatini çekti. Konserden kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, Sefo’nun bu hareketinin nedeni merak konusu oldu.

HABERİN ÖZETİ

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Rapçi Sefo, Bilecik'teki konseri sırasında üzerinde İskoç eteği (kilt) giydiği fotoğrafının bulunduğu bir hayran pankartını sahneye aldıktan sonra yere fırlatmasıyla gündeme geldi.
Olay, rapçi Sefo'nun Bilecik'te verdiği konser sırasında gerçekleşti.
Bir hayranının hazırladığı pankartta Sefo'nun İskoçya'nın geleneksel kıyafeti kilt ile çekilmiş bir fotoğrafı yer alıyordu.
Pankartı sahneye alan Sefo, kısa bir süre sonra pankartı yere fırlattı.
Konseri izleyenler tarafından kaydedilen bu anların görüntüleri sosyal medyada yayılarak gündem oldu.
Sefo'nun pankartı yere fırlatma hareketinin nedeni merak konusu oldu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

SEFO’NUN KONSERİNDE PANKARTI SAHNEYE FIRLATTI

Bilecik’te verdiği konser sırasında hayranlarının pankartlarını fark eden Sefo, bir pankartla karşılaşınca dikkatleri üzerine çekti. İskoçya’da geleneksel etek (kilt) giydiği fotoğrafının yer aldığı pankartı sahneye alan rapçi, kısa süre sonra pankartı yere fırlattı. O anlara ait görüntüler konseri izleyenler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Sefo’nun hareketi kısa sürede gündem olurken, pankartın üzerindeki fotoğraf da merak uyandırdı.

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

SEFO’NUN PANKARTI YERE FIRLATTIĞI ANLAR SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Konser sırasında yaşanan olayın görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında yayıldı. Sefo’nun pankartı önce sahneye alıp ardından yere bırakmak yerine fırlatması, izleyenlerin dikkatini çekti. 

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

Görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken rapçinin bu hareketinin nedeni hakkında da yorumlar yapıldı. Özellikle pankartta yer alan İskoç eteği fotoğrafı, olayın en çok konuşulan ayrıntılarından biri oldu.

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

PANKARTTAKİ İSKOÇ ETEĞİ DETAYI MERAK UYANDIRDI

Hayranının hazırladığı pankartta Sefo'nun İskoçya'nın geleneksel kıyafetlerinden kilt ile çekilmiş fotoğrafına yer verilmesi, olayın en dikkat çeken ayrıntısı oldu. 

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

Rapçinin bu fotoğrafı görünce pankartı sahneye aldığı, ancak kısa süre sonra yere fırlattığı anlar sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Konserden paylaşılan görüntüler, Sefo'nun pankarta neden böyle tepki verdiği sorusunu beraberinde getirdi.

Sefo’yu çileden çıkardı! Sahneye aldı, sonra yere fırlattı

Sefo'nun Bilecik konserinde yaşanan olay, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Bir hayranının hazırladığı pankartı önce sahneye alan, ardından yere fırlatan rapçinin bu hareketi izleyenleri şaşırttı. Konserden paylaşılan görüntüler, Sefo'nun hayranıyla yaşadığı bu ilginç anı yeniden gündeme taşıdı.

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ETİKETLER
#konser
#bilecik
#Sefo
#Pankart
#İskoç Eteği
#Magazin
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