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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:30

Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı

Ünlü rapçi Sefo, Arnavutköy’de otomobiliyle seyir hâlindeyken yanındaki kadın arkadaşıyla kameralara yakalandı. Genç kadının basın mensuplarını fark edince yüzünü siyah bir ceketle gizlemeye çalışması dikkat çekti. Sefo ise arkadaşının bu hareketi karşısında kahkahalarına hâkim olamadı.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 12:30

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, ’de objektiflere takılan Sefo, yeni bir ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusuyla karşılaştı. Yanındaki kadının görüntülenmek istememesi üzerine merak daha da artarken ünlü rapçi, aralarındaki ilişkiyi açıklayarak “Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba” dedi. Sefo’nun bu sözleri, yeni bir aşk iddialarını da beraberinde getirdi.

SEFO YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Arnavutköy sokaklarında otomobiliyle ilerleyen , basın mensuplarının dikkatinden kaçmadı. Rapçinin yan koltuğunda oturan kadın arkadaşı, kameraları görünce yüzünü siyah bir ceketle kapatmayı tercih etti. Genç kadının tanınmamak için gösterdiği çaba, Sefo’yu güldürdü. Muhabirlerin bu görüntüler üzerine yönelttiği sorular, ikili arasındaki ilişkinin ne olduğu konusunda merak uyandırdı. Özellikle kadının yüzünü gizlemesi, magazin gündeminde yeni bir aşk ihtimalinin konuşulmasına neden oldu.

Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı

“NORMAL ARKADAŞIM” DİYEREK AÇIKLAMA YAPTI

Basın mensupları, Sefo’ya yanındaki kişinin yeni sevgilisi olup olmadığını sordu. “Yeni bir aşk mı?” sorusunu duyan rapçi, gülerek karşılık verdi. Ardından yanındaki kadının yalnızca arkadaşı olduğunu belirten Sefo, “Normal arkadaşım, gözükmek istemiyor galiba” ifadelerini kullandı.

Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı

Muhabirlerin genç kadına yönelik “Hanımefendi, bir yüzünüzü görseydik” şeklindeki ricaları ise sonuç vermedi. Yüzünü göstermemekte kararlı olan kadın, ceketle kendisini gizlemeyi sürdürdü. Kısa süreli sohbetin ardından Sefo, basın mensuplarına “İyi akşamlar” diyerek otomobiliyle yoluna devam etti.

Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı

SEFO VE ÇAĞLA BOZ AŞKI NASIL SONA ERMİŞTİ?

Sefo’nun özel hayatı, oyuncu ile yaşadığı ilişki nedeniyle de bir süredir gündemdeydi. 2026 yazında aşk yaşamaya başlayan ikili, ilk dönemlerde ilişkileri hakkında temkinli açıklamalar yapmış ve "birbirimizi tanıma aşamasındayız" sözleriyle dikkat çekmişti. Bodrum’da birlikte görüntülenmelerinin ardından ilişkileri magazin basınında daha fazla konuşulmaya başlanmıştı.

Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı

Çift hakkında bir süre sonra evlilik teklifi iddiaları da ortaya atılmıştı. Ancak Çağla Boz, söz konusu iddiaların aralarındaki bir şakadan kaynaklandığını açıklamıştı. Yaklaşık üç ay sürdüğü belirtilen birliktelik, Eylül 2026’da sona erdi. Ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği ve çiftin yollarını kırgınlık yaşamadan ayırdığı öne sürüldü. Çağla Boz’un ayrılığın ardından Sefo’yu sosyal medyada takipten çıkması da dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Sefo yeni aşka yelken açtı! Yasaklı madde testi pozitif çıkan Çağla Öz’den ayrılmıştı

SEFO’NUN YANINDAKİ KADIN KİM?

Çağla Boz ile yollarını ayırmasının ardından Sefo’nun yanında gizemli bir kadınla görüntülenmesi, yeni bir ilişki yaşayıp yaşamadığı sorusunu gündeme taşıdı. Ancak ünlü rapçi, söz konusu kişinin arkadaşı olduğunu söylemekle yetindi. Kadının kimliği ve Sefo ile arasındaki ilişkinin niteliği konusunda henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Arnavutköy’de yaşanan bu karşılaşma, rapçinin özel hayatına ilişkin merakı yeniden artırdı.

 

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#Sefo
#Çağla Boz
#arnavutköy
#Nazif Şahin Karpuz
#Magazin
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